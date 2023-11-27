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Лукашенко уволил помощника за несовместимый с госслужбой проступок - РИА Новости, 28.11.2023
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17:35 27.11.2023 (обновлено: 00:30 28.11.2023)
https://ria.ru/20231127/uvolnenie-1912197979.html
Лукашенко уволил помощника за несовместимый с госслужбой проступок
Лукашенко уволил помощника за несовместимый с госслужбой проступок - РИА Новости, 28.11.2023
Лукашенко уволил помощника за несовместимый с госслужбой проступок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом освободил от должности своего помощника — инспектора по Витебской области Игоря Брыло за несовместимый с... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-27T17:35
2023-11-28T00:30
в мире
витебская область
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом освободил от должности своего помощника — инспектора по Витебской области Игоря Брыло за несовместимый с госслужбой проступок, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства. "Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе", — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что соответствующий указ Лукашенко подписал 27 ноября. Подробностей о сути совершенного проступка в сообщении не приводится. Брыло в июле был назначен на эту должность, до этого он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Во время назначения президент отмечал, что новую должность не следует воспринимать как ссылку, и ставил задачи улучшения экономических показателей Витебской области, в частности, в сельском хозяйстве. В ноябре Лукашенко сообщил, что в стране разоблачены преступные схемы при экспорте молочной продукции в Россию, задержано 26 человек. В результате оперативно-разыскных мероприятий взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий. Согласно сообщению президентской пресс-службы, о разоблаченной правоохранителями схеме президент рассказал на примере могилевского предприятия "Бабушкина крынка". КГБ Белоруссии в данном контексте сообщал, что директор предприятия Геннадий Скитов создал преференциальные условия отгрузок готовой продукции для своего знакомого и руководителя ряда аффилированных компаний Владимира Сирутя.Тогда президент отмечал, что "реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов", однако конкретные фамилии не называл. Глава государства подчеркивал, что преступная схема стала возможной, потому что в правительстве не выработана система реализации такой продукции. Президент тогда также заметил, что "все началось &lt;…&gt; с Витебской области".
https://ria.ru/20231117/lukashenko-1910140993.html
https://ria.ru/20230308/sng-1856530283.html
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в мире, витебская область, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Витебская область, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко уволил помощника за несовместимый с госслужбой проступок

Лукашенко уволил помощника Игоря Брыло за неприемлемый проступок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом освободил от должности своего помощника — инспектора по Витебской области Игоря Брыло за несовместимый с госслужбой проступок, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства.
"Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе", — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что соответствующий указ Лукашенко подписал 27 ноября. Подробностей о сути совершенного проступка в сообщении не приводится.
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Брыло в июле был назначен на эту должность, до этого он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Во время назначения президент отмечал, что новую должность не следует воспринимать как ссылку, и ставил задачи улучшения экономических показателей Витебской области, в частности, в сельском хозяйстве.
В ноябре Лукашенко сообщил, что в стране разоблачены преступные схемы при экспорте молочной продукции в Россию, задержано 26 человек. В результате оперативно-разыскных мероприятий взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий. Согласно сообщению президентской пресс-службы, о разоблаченной правоохранителями схеме президент рассказал на примере могилевского предприятия "Бабушкина крынка". КГБ Белоруссии в данном контексте сообщал, что директор предприятия Геннадий Скитов создал преференциальные условия отгрузок готовой продукции для своего знакомого и руководителя ряда аффилированных компаний Владимира Сирутя.
Тогда президент отмечал, что "реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов", однако конкретные фамилии не называл. Глава государства подчеркивал, что преступная схема стала возможной, потому что в правительстве не выработана система реализации такой продукции. Президент тогда также заметил, что "все началось <…> с Витебской области".
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