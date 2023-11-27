https://ria.ru/20231127/uscherb-1912127169.html

В Крыму приступили к подсчету ущерба, нанесенного стихией

В Крыму приступили к подсчету ущерба, нанесенного стихией - РИА Новости, 27.11.2023

В Крыму приступили к подсчету ущерба, нанесенного стихией

Крым приступил к подсчету ущерба, нанесенного стихией, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:19

2023-11-27T14:19

2023-11-27T14:19

происшествия

владимир константинов

роман вильфанд

севастополь

гидрометцентр

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Крым приступил к подсчету ущерба, нанесенного стихией, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. "Ущерб, нанесенный полуострову ураганом, еще подсчитывается. Здесь важен индивидуальный подход: у кого-то выбило окна, где-то упавшие деревья повредили автомобили, нанесен другой урон имуществу", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, ликвидация последствий урагана продолжается. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, часть дорог подтоплены, в некоторых курортных городах повреждены набережные. В Севастополе и отдельных муниципалитетах Крыма объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912035453.html

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происшествия, владимир константинов, роман вильфанд, севастополь, гидрометцентр, сильный шторм на черноморском побережье россии