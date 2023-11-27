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Генсек НАТО признал сложную ситуацию на фронте для Украины - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 27.11.2023 (обновлено: 16:35 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912151039.html
Генсек НАТО признал сложную ситуацию на фронте для Украины
Генсек НАТО признал сложную ситуацию на фронте для Украины - РИА Новости, 27.11.2023
Генсек НАТО признал сложную ситуацию на фронте для Украины
Для ВСУ сложилась сложная ситуация на фронте, несмотря на поставки оружия и другую помощь НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:29
2023-11-27T16:35
в мире
украина
россия
киев
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Для ВСУ сложилась сложная ситуация на фронте, несмотря на поставки оружия и другую помощь НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об отсутствии прогресса в украинском контрнаступлении.&quot;Мы сейчас наблюдаем интенсивные боевые действия. Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь &lt;…&gt; на фоне неизменяющейся линии фронта&quot;, — сказал он накануне заседания глав МИД стран, входящих в военный блок.Генеральный секретарь альянса отметил, что НАТО продолжает помогать Украине. При этом он назвал недопустимым для Киева и западных союзников "недооценивать Россию"."Все, что мы наблюдаем, даже с учетом этой существенной поддержки, не привело к существенному изменению линии фронта, что показывает, что мы не должны недооценивать Россию", — подчеркнул Столтенберг.Провал контрнаступления ВСУ констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.Кроме того, неудачу украинской армии признавал главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала The Economist он написал, что Киев зашел в тупик и "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет". Военный также посетовал, что не смог показать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Как отмечали в Кремле, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231102/ukraina-1906837790.html
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в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, сергей шойгу
В мире, Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Генсек НАТО признал сложную ситуацию на фронте для Украины

Генсек НАТО признал сложную ситуацию на Украине, несмотря на оружие альянса

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Для ВСУ сложилась сложная ситуация на фронте, несмотря на поставки оружия и другую помощь НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об отсутствии прогресса в украинском контрнаступлении.
«

"Мы сейчас наблюдаем интенсивные боевые действия. Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь <…> на фоне неизменяющейся линии фронта", — сказал он накануне заседания глав МИД стран, входящих в военный блок.

Генеральный секретарь альянса отметил, что НАТО продолжает помогать Украине. При этом он назвал недопустимым для Киева и западных союзников "недооценивать Россию".
"Все, что мы наблюдаем, даже с учетом этой существенной поддержки, не привело к существенному изменению линии фронта, что показывает, что мы не должны недооценивать Россию", — подчеркнул Столтенберг.
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Провал контрнаступления ВСУ констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.
Кроме того, неудачу украинской армии признавал главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала The Economist он написал, что Киев зашел в тупик и "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет". Военный также посетовал, что не смог показать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Как отмечали в Кремле, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.
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