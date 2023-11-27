Генсек НАТО признал сложную ситуацию на фронте для Украины
Генсек НАТО признал сложную ситуацию на Украине, несмотря на оружие альянса
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Для ВСУ сложилась сложная ситуация на фронте, несмотря на поставки оружия и другую помощь НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об отсутствии прогресса в украинском контрнаступлении.
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"Мы сейчас наблюдаем интенсивные боевые действия. Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь <…> на фоне неизменяющейся линии фронта", — сказал он накануне заседания глав МИД стран, входящих в военный блок.
Генеральный секретарь альянса отметил, что НАТО продолжает помогать Украине. При этом он назвал недопустимым для Киева и западных союзников "недооценивать Россию".
"Все, что мы наблюдаем, даже с учетом этой существенной поддержки, не привело к существенному изменению линии фронта, что показывает, что мы не должны недооценивать Россию", — подчеркнул Столтенберг.
Провал контрнаступления ВСУ констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.
Кроме того, неудачу украинской армии признавал главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала The Economist он написал, что Киев зашел в тупик и "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет". Военный также посетовал, что не смог показать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Как отмечали в Кремле, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.