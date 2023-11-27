https://ria.ru/20231127/ukraina-1912151039.html

Генсек НАТО признал сложную ситуацию на фронте для Украины

Генсек НАТО признал сложную ситуацию на фронте для Украины - РИА Новости, 27.11.2023

Генсек НАТО признал сложную ситуацию на фронте для Украины

Для ВСУ сложилась сложная ситуация на фронте, несмотря на поставки оружия и другую помощь НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:29

2023-11-27T15:29

2023-11-27T16:35

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Для ВСУ сложилась сложная ситуация на фронте, несмотря на поставки оружия и другую помощь НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об отсутствии прогресса в украинском контрнаступлении."Мы сейчас наблюдаем интенсивные боевые действия. Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь <…> на фоне неизменяющейся линии фронта", — сказал он накануне заседания глав МИД стран, входящих в военный блок.Генеральный секретарь альянса отметил, что НАТО продолжает помогать Украине. При этом он назвал недопустимым для Киева и западных союзников "недооценивать Россию"."Все, что мы наблюдаем, даже с учетом этой существенной поддержки, не привело к существенному изменению линии фронта, что показывает, что мы не должны недооценивать Россию", — подчеркнул Столтенберг.Провал контрнаступления ВСУ констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.Кроме того, неудачу украинской армии признавал главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала The Economist он написал, что Киев зашел в тупик и "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет". Военный также посетовал, что не смог показать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Как отмечали в Кремле, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231102/ukraina-1906837790.html

https://ria.ru/20231126/udar-1911990473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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