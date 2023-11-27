https://ria.ru/20231127/ukhudshenie-1912239975.html
Власти ЛНР предупредили об ухудшении погоды в регионе
Власти ЛНР предупредили об ухудшении погоды в регионе - РИА Новости, 27.11.2023
Власти ЛНР предупредили об ухудшении погоды в регионе
Ухудшение погодных условий ожидается в Луганской Народной Республике, не исключены новые перебои в электроснабжении, сообщает правительство ЛНР в официальном... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T21:04
2023-11-27T21:04
2023-11-27T21:04
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Ухудшение погодных условий ожидается в Луганской Народной Республике, не исключены новые перебои в электроснабжении, сообщает правительство ЛНР в официальном Telegram-канале. Ранее правительство республики сообщило, что более 123 тысяч жителей остаются без света в ЛНР вследствие непогоды. "Согласно прогнозу, ожидается ухудшение метеорологической ситуации", - говорится в сообщении. Власти и коммунальщики просят жителей ЛНР быть готовыми к возможным перебоям в электроснабжении и с пониманием отнестись к ситуации.
https://ria.ru/20231127/kuban-1912144240.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика
В мире, Луганская Народная Республика
Власти ЛНР предупредили об ухудшении погоды в регионе
В ЛНР предупредили об ухудшении погоды, возможны новые перебои с электричеством