https://ria.ru/20231127/ukhudshenie-1912239975.html

Власти ЛНР предупредили об ухудшении погоды в регионе

Власти ЛНР предупредили об ухудшении погоды в регионе - РИА Новости, 27.11.2023

Власти ЛНР предупредили об ухудшении погоды в регионе

Ухудшение погодных условий ожидается в Луганской Народной Республике, не исключены новые перебои в электроснабжении, сообщает правительство ЛНР в официальном... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T21:04

2023-11-27T21:04

2023-11-27T21:04

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Ухудшение погодных условий ожидается в Луганской Народной Республике, не исключены новые перебои в электроснабжении, сообщает правительство ЛНР в официальном Telegram-канале. Ранее правительство республики сообщило, что более 123 тысяч жителей остаются без света в ЛНР вследствие непогоды. "Согласно прогнозу, ожидается ухудшение метеорологической ситуации", - говорится в сообщении. Власти и коммунальщики просят жителей ЛНР быть готовыми к возможным перебоям в электроснабжении и с пониманием отнестись к ситуации.

https://ria.ru/20231127/kuban-1912144240.html

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в мире, луганская народная республика