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Украинские военные нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области
Украинские военные нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 27.11.2023
Украинские военные нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области
Украинские боевики в понедельник нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения, сообщили РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:05
2023-11-27T18:05
2023-11-27T18:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Украинские боевики в понедельник нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения, сообщили журналистам в местных оперативных службах. "В 08.45 мск боевики киевского режима нанесли ракетный удар по городу Пологи. Целью стали административные здания и жилые дома. Шесть ракет взорвались в 50-100 метрах от административных зданий, повреждены также три частных дома. По уточненной информации, погибли два человека - сотрудник "Горгаза" и работница ЖКХ, еще четыре человека ранены", - рассказали в экстренных службах.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
Украинские военные нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области
При ракетном ударе ВСУ по запорожскому городу Пологи погибли два человека
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Украинские боевики в понедельник нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения, сообщили журналистам в местных оперативных службах.
"В 08.45 мск боевики киевского режима нанесли ракетный удар по городу Пологи. Целью стали административные здания и жилые дома. Шесть ракет взорвались в 50-100 метрах от административных зданий, повреждены также три частных дома. По уточненной информации, погибли два человека - сотрудник "Горгаза" и работница ЖКХ, еще четыре человека ранены", - рассказали в экстренных службах.
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