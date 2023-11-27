https://ria.ru/20231127/udar-1912212397.html

Украинские военные нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области

Украинские военные нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 27.11.2023

Украинские военные нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области

Украинские боевики в понедельник нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения, сообщили РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:05

2023-11-27T18:05

2023-11-27T18:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Украинские боевики в понедельник нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения, сообщили журналистам в местных оперативных службах. "В 08.45 мск боевики киевского режима нанесли ракетный удар по городу Пологи. Целью стали административные здания и жилые дома. Шесть ракет взорвались в 50-100 метрах от административных зданий, повреждены также три частных дома. По уточненной информации, погибли два человека - сотрудник "Горгаза" и работница ЖКХ, еще четыре человека ранены", - рассказали в экстренных службах.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

запорожская область

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запорожская область