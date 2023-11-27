Рейтинг@Mail.ru
Убийцы жительницы Новороссийска требовали у ее мужа биткоины - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/ubiytsy-1912141552.html
Убийцы жительницы Новороссийска требовали у ее мужа биткоины
Убийцы жительницы Новороссийска требовали у ее мужа биткоины - РИА Новости, 27.11.2023
Убийцы жительницы Новороссийска требовали у ее мужа биткоины
Подозреваемые в похищении и убийстве жительницы Новороссийска требовали от ее мужа биткоины, сообщает краснодарское управление СК РФ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:03
происшествия
новороссийск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в похищении и убийстве жительницы Новороссийска требовали от ее мужа биткоины, сообщает краснодарское управление СК РФ. Ранее источник РИА Новости рассказал, что 24 ноября экс-боец ММА Карен Тороян, Ридван Алиев и Ашот Агаян со второй попытки похитили в Новороссийске 38-летнюю местную жительницу, привезли ее в СНТ "Лесная поляна", где Алиев отвел ее в лес и не менее девяти раз ударил ножом, потерпевшая скончалась на месте. Для преступления они использовали чужую машину, владельца которого засунули в багажник. По аналогичной схеме они действовали за четыре дня до этого, но тогда женщина не вышла из дома. Обоих водителей подозреваемые отпустили. "При этом преступная группа направила супругу похищенной сообщения с требованием о переводе биткоинов, сообщая о том, что потерпевшая еще жива", - говорится в Telegram-канале кубанского управления СК РФ. По данным источника, Алиев, задержанный в ночь на 26 ноября во время употребления наркотиков, скончался в отделе полиции от их передозировки, причем допросить его не успели. СК в своем релизе отмечает, что по факту его смерти "проводится доследственная проверка, в рамках которой также будет дана оценка всем обстоятельствам". "Через некоторое время были задержаны остальные соучастники, которые в ходе допроса дали признательные показания. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 126 (похищение), пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
https://ria.ru/20231127/ukho-1912014641.html
https://ria.ru/20231026/devushka-1905502676.html
новороссийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новороссийск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Убийцы жительницы Новороссийска требовали у ее мужа биткоины

Похитители и убийцы жительницы Новороссийска требовали от ее мужа биткоины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в похищении и убийстве жительницы Новороссийска требовали от ее мужа биткоины, сообщает краснодарское управление СК РФ.
Ранее источник РИА Новости рассказал, что 24 ноября экс-боец ММА Карен Тороян, Ридван Алиев и Ашот Агаян со второй попытки похитили в Новороссийске 38-летнюю местную жительницу, привезли ее в СНТ "Лесная поляна", где Алиев отвел ее в лес и не менее девяти раз ударил ножом, потерпевшая скончалась на месте. Для преступления они использовали чужую машину, владельца которого засунули в багажник. По аналогичной схеме они действовали за четыре дня до этого, но тогда женщина не вышла из дома. Обоих водителей подозреваемые отпустили.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Житель Владивостока убил знакомого, отрезав ему ухо
Вчера, 06:46
«
"При этом преступная группа направила супругу похищенной сообщения с требованием о переводе биткоинов, сообщая о том, что потерпевшая еще жива", - говорится в Telegram-канале кубанского управления СК РФ.
По данным источника, Алиев, задержанный в ночь на 26 ноября во время употребления наркотиков, скончался в отделе полиции от их передозировки, причем допросить его не успели. СК в своем релизе отмечает, что по факту его смерти "проводится доследственная проверка, в рамках которой также будет дана оценка всем обстоятельствам".
«
"Через некоторое время были задержаны остальные соучастники, которые в ходе допроса дали признательные показания. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 126 (похищение), пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Сотрудник следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Старом Осколе молодые люди похитили и изнасиловали девушку-подростка
26 октября, 21:06
 
ПроисшествияНовороссийскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала