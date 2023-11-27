https://ria.ru/20231127/ubiytsy-1912141552.html
Убийцы жительницы Новороссийска требовали у ее мужа биткоины
Убийцы жительницы Новороссийска требовали у ее мужа биткоины - РИА Новости, 27.11.2023
Убийцы жительницы Новороссийска требовали у ее мужа биткоины
Подозреваемые в похищении и убийстве жительницы Новороссийска требовали от ее мужа биткоины, сообщает краснодарское управление СК РФ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:03
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в похищении и убийстве жительницы Новороссийска требовали от ее мужа биткоины, сообщает краснодарское управление СК РФ. Ранее источник РИА Новости рассказал, что 24 ноября экс-боец ММА Карен Тороян, Ридван Алиев и Ашот Агаян со второй попытки похитили в Новороссийске 38-летнюю местную жительницу, привезли ее в СНТ "Лесная поляна", где Алиев отвел ее в лес и не менее девяти раз ударил ножом, потерпевшая скончалась на месте. Для преступления они использовали чужую машину, владельца которого засунули в багажник. По аналогичной схеме они действовали за четыре дня до этого, но тогда женщина не вышла из дома. Обоих водителей подозреваемые отпустили. "При этом преступная группа направила супругу похищенной сообщения с требованием о переводе биткоинов, сообщая о том, что потерпевшая еще жива", - говорится в Telegram-канале кубанского управления СК РФ. По данным источника, Алиев, задержанный в ночь на 26 ноября во время употребления наркотиков, скончался в отделе полиции от их передозировки, причем допросить его не успели. СК в своем релизе отмечает, что по факту его смерти "проводится доследственная проверка, в рамках которой также будет дана оценка всем обстоятельствам". "Через некоторое время были задержаны остальные соучастники, которые в ходе допроса дали признательные показания. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 126 (похищение), пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
https://ria.ru/20231127/ukho-1912014641.html
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происшествия, новороссийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новороссийск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Убийцы жительницы Новороссийска требовали у ее мужа биткоины
Похитители и убийцы жительницы Новороссийска требовали от ее мужа биткоины
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости.
Подозреваемые в похищении и убийстве жительницы Новороссийска требовали от ее мужа биткоины, сообщает
краснодарское управление СК РФ.
Ранее источник РИА Новости рассказал, что 24 ноября экс-боец ММА Карен Тороян, Ридван Алиев и Ашот Агаян со второй попытки похитили в Новороссийске 38-летнюю местную жительницу, привезли ее в СНТ "Лесная поляна", где Алиев отвел ее в лес и не менее девяти раз ударил ножом, потерпевшая скончалась на месте. Для преступления они использовали чужую машину, владельца которого засунули в багажник. По аналогичной схеме они действовали за четыре дня до этого, но тогда женщина не вышла из дома. Обоих водителей подозреваемые отпустили.
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«
"При этом преступная группа направила супругу похищенной сообщения с требованием о переводе биткоинов, сообщая о том, что потерпевшая еще жива", - говорится в Telegram-канале кубанского управления СК РФ.
По данным источника, Алиев, задержанный в ночь на 26 ноября во время употребления наркотиков, скончался в отделе полиции от их передозировки, причем допросить его не успели. СК в своем релизе отмечает, что по факту его смерти "проводится доследственная проверка, в рамках которой также будет дана оценка всем обстоятельствам".
«
"Через некоторое время были задержаны остальные соучастники, которые в ходе допроса дали признательные показания. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 126 (похищение), пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
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