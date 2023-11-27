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СМИ: Финляндия прекратит прием просителей убежища на границе с Россией - РИА Новости, 27.11.2023
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10:37 27.11.2023 (обновлено: 11:07 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/ubezhische-1912043642.html
СМИ: Финляндия прекратит прием просителей убежища на границе с Россией
СМИ: Финляндия прекратит прием просителей убежища на границе с Россией - РИА Новости, 27.11.2023
СМИ: Финляндия прекратит прием просителей убежища на границе с Россией
Финляндия прекратит принимать запросы на предоставление убежища от людей, переходящих границу с Россией, сообщила со ссылкой на источники крупнейшая газета... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:37
2023-11-27T11:07
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — РИА Новости. Финляндия прекратит принимать запросы на предоставление убежища от людей, переходящих границу с Россией, сообщила со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. &quot;Правительство готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища. Цель состоит в том, чтобы решение по этому предложению было принято как можно скорее&quot;, — пишет издание.Глава одной из крупнейших партий, входящих в правительство, "Истинные финны", министр финансов Риикка Пурра в воскресенье написала в блоге: "У нас нет других вариантов. Никакие ухищрения на границе не помогут". За минувшие выходные на единственный работающий пропускной пункт на границе с Россией "Райа-Йоосеппи — Лотта" прибыли 58 лиц, запросивших убежище. Глава правительства Петтери Орпо ранее допустил, что пункты приема заявлений будут сосредоточены в столичном аэропорту Вантаа и морских портах. Правительство Финляндии закрыло семь из восьми КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран — Сирии, Индии, Марокко и других. Власти зарегистрировали прибытие людей более 30 национальностей.Решение о закрытии пунктов пропуска действует до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключили, что финские власти могут полностью перекрыть границу, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам.
https://ria.ru/20231127/bezhentsy-1912010582.html
https://ria.ru/20220702/evropa-1799708503.html
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в мире, россия, финляндия, москва, петтери орпо, дмитрий песков, александр грушко
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Петтери Орпо, Дмитрий Песков, Александр Грушко
СМИ: Финляндия прекратит прием просителей убежища на границе с Россией

Helsingin Sanomat: Финляндия прекратит прием просителей убежища на границе с РФ

© AFP 2023 / EMMI KORHONENОфицеры финской пограничной службы сопровождают мигранта на КПП "Райа-Йоосеппи" в северной Финляндии. 26 ноября 2023 года
Офицеры финской пограничной службы сопровождают мигранта на КПП Райа-Йоосеппи в северной Финляндии. 26 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AFP 2023 / EMMI KORHONEN
Офицеры финской пограничной службы сопровождают мигранта на КПП "Райа-Йоосеппи" в северной Финляндии. 26 ноября 2023 года
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — РИА Новости. Финляндия прекратит принимать запросы на предоставление убежища от людей, переходящих границу с Россией, сообщила со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
«

"Правительство готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища. Цель состоит в том, чтобы решение по этому предложению было принято как можно скорее", — пишет издание.

Глава одной из крупнейших партий, входящих в правительство, "Истинные финны", министр финансов Риикка Пурра в воскресенье написала в блоге: "У нас нет других вариантов. Никакие ухищрения на границе не помогут".
За минувшие выходные на единственный работающий пропускной пункт на границе с Россией "Райа-Йоосеппи — Лотта" прибыли 58 лиц, запросивших убежище.
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Глава правительства Петтери Орпо ранее допустил, что пункты приема заявлений будут сосредоточены в столичном аэропорту Вантаа и морских портах.
Правительство Финляндии закрыло семь из восьми КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран — Сирии, Индии, Марокко и других. Власти зарегистрировали прибытие людей более 30 национальностей.
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Решение о закрытии пунктов пропуска действует до 23 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
В Москве не исключили, что финские власти могут полностью перекрыть границу, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам.
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