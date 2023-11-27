https://ria.ru/20231127/turtsiya-1912087237.html

В Турции сел на мель пятый за несколько дней непогоды сухогруз

В Турции сел на мель пятый за несколько дней непогоды сухогруз - РИА Новости, 27.11.2023

В Турции сел на мель пятый за несколько дней непогоды сухогруз

Пятый за несколько дней непогоды сухогруз сел на мель в Турции - в понедельник это ЧП произошло с сузогрузом FR Pearl / Esenyalı у турецкого порта Хопа недалеко РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:49

2023-11-27T12:49

2023-11-27T12:54

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СТАМБУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Пятый за несколько дней непогоды сухогруз сел на мель в Турции - в понедельник это ЧП произошло с сузогрузом FR Pearl / Esenyalı у турецкого порта Хопа недалеко от границы с Грузией вследствие бушующего шторма, сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). За утро это уже второе подобное ЧП. "Около 10.00 по местному времени получено сообщение о севшем на мель у Хопы в провинции Артвин сухогрузе Esenyalı. Идет операция по спасению экипажа судна", - сообщило управление в пресс-релизе. По данным портала Marinetraffic, судно под флагом Палау вышло из грузинского порта Поти. Ранее в понедельник спасатели эвакуировали экипаж севшего на мель у берегов провинции Кастамону сухогруза Vamos. Синоптики объявили на понедельник в 28 провинциях Турции "желтый" уровень угрозы из-за ураганов и ливней, в ряде районов, в основном в горах, ожидается снегопад. Сухогруз Kafkametler затонул 19 ноября после шторма в турецкой провинции Зонгулдак, столкнувшись с волнорезом в порту Эрегли, ведутся поиски 7 членов экипажа, тела остальных пятерых обнаружили спасатели ранее на побережье. Также во время предыдущего удара стихии еще два сухогруза сели на мель, один из них раскололся пополам, но их экипажи удалось спасти.

https://ria.ru/20231127/sukhogruz-1912050625.html

турция

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в мире, турция, грузия, палау