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В Сирии турецкая разведка нейтрализовала одного из главарей РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
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11:55 27.11.2023 (обновлено: 12:10 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/turtsiya-1912060691.html
В Сирии турецкая разведка нейтрализовала одного из главарей РПК, пишут СМИ
В Сирии турецкая разведка нейтрализовала одного из главарей РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
В Сирии турецкая разведка нейтрализовала одного из главарей РПК, пишут СМИ
Национальная разведывательная организация (MIT) Турции нейтрализовала на севере Сирии одного из главарей запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:55
2023-11-27T12:10
в мире
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ирак
сирия
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Национальная разведывательная организация (MIT) Турции нейтрализовала на севере Сирии одного из главарей запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) Мутлу Каджара, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на источники в турецких структурах безопасности. "В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации РПК/YPG Мутлу Каджар. Боевик, известный под кодовым позывным "Каркер Андок", отвечал" в иерархии группировки за район Айн-аль-Араб (Кобани) в Сирии", - передает агентство. По данным источников в турецких силах безопасности, Мутлу Каджар примкнул к РПК в 1997 году, в 2009 году "занимался террористической деятельностью" в иракском районе Хафтанин. В ходе одной из перестрелок с силовиками получил ранения руки и глаза. "В 2013 году занимал "должность" так называемого ответственного за иракский лагерь Махмур Рустем Куди, а в 2015 году - за сирийский регион Телль-Рифат. В 2020 году нес ответственность за "местные силы" РПК/YPG в Телль-Рифате. 24 июля 2021 года по его указанию был совершен теракт против колонны из сотрудников сил безопасности, несущих службу в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Щит Евфрата". В результате нападения погибли двое турецких военнослужащих", - уточнило издание. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20231123/khaker-1911377590.html
https://ria.ru/20230523/mossad-1873664066.html
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в мире, турция, ирак, сирия, массачусетский технологический институт, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, Сирия, Массачусетский технологический институт, Рабочая партия Курдистана
В Сирии турецкая разведка нейтрализовала одного из главарей РПК, пишут СМИ

Anadolu: турецкая разведка нейтрализовала на севере Сирии одного из главарей РПК

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Национальная разведывательная организация (MIT) Турции нейтрализовала на севере Сирии одного из главарей запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) Мутлу Каджара, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на источники в турецких структурах безопасности.
«
"В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации РПК/YPG Мутлу Каджар. Боевик, известный под кодовым позывным "Каркер Андок", отвечал" в иерархии группировки за район Айн-аль-Араб (Кобани) в Сирии", - передает агентство.
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По данным источников в турецких силах безопасности, Мутлу Каджар примкнул к РПК в 1997 году, в 2009 году "занимался террористической деятельностью" в иракском районе Хафтанин. В ходе одной из перестрелок с силовиками получил ранения руки и глаза.
"В 2013 году занимал "должность" так называемого ответственного за иракский лагерь Махмур Рустем Куди, а в 2015 году - за сирийский регион Телль-Рифат. В 2020 году нес ответственность за "местные силы" РПК/YPG в Телль-Рифате. 24 июля 2021 года по его указанию был совершен теракт против колонны из сотрудников сил безопасности, несущих службу в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Щит Евфрата". В результате нападения погибли двое турецких военнослужащих", - уточнило издание.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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