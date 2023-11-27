https://ria.ru/20231127/turtsiya-1912060691.html

В Сирии турецкая разведка нейтрализовала одного из главарей РПК, пишут СМИ

В Сирии турецкая разведка нейтрализовала одного из главарей РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2023

В Сирии турецкая разведка нейтрализовала одного из главарей РПК, пишут СМИ

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции нейтрализовала на севере Сирии одного из главарей запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:55

2023-11-27T11:55

2023-11-27T12:10

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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Национальная разведывательная организация (MIT) Турции нейтрализовала на севере Сирии одного из главарей запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) Мутлу Каджара, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на источники в турецких структурах безопасности. "В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации РПК/YPG Мутлу Каджар. Боевик, известный под кодовым позывным "Каркер Андок", отвечал" в иерархии группировки за район Айн-аль-Араб (Кобани) в Сирии", - передает агентство. По данным источников в турецких силах безопасности, Мутлу Каджар примкнул к РПК в 1997 году, в 2009 году "занимался террористической деятельностью" в иракском районе Хафтанин. В ходе одной из перестрелок с силовиками получил ранения руки и глаза. "В 2013 году занимал "должность" так называемого ответственного за иракский лагерь Махмур Рустем Куди, а в 2015 году - за сирийский регион Телль-Рифат. В 2020 году нес ответственность за "местные силы" РПК/YPG в Телль-Рифате. 24 июля 2021 года по его указанию был совершен теракт против колонны из сотрудников сил безопасности, несущих службу в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Щит Евфрата". В результате нападения погибли двое турецких военнослужащих", - уточнило издание. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231123/khaker-1911377590.html

https://ria.ru/20230523/mossad-1873664066.html

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в мире, турция, ирак, сирия, массачусетский технологический институт, рабочая партия курдистана