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На Камчатке затопило аэропорт - РИА Новости, 27.11.2023
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10:10 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/tsiklon-1912036565.html
На Камчатке затопило аэропорт
На Камчатке затопило аэропорт - РИА Новости, 27.11.2023
На Камчатке затопило аэропорт
На Камчатке из-за мощного циклона, который принес шторм в акватории Охотского и Берингова морей, оказалась затоплена взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:10
2023-11-27T10:10
происшествия
камчатка
корфу
октябрьский
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
ан-28
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя – РИА Новости. На Камчатке из-за мощного циклона, который принес шторм в акватории Охотского и Берингова морей, оказалась затоплена взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Тиличики в Олюторском районе, сообщил на своей странице "ВКонтакте" министр по ЧС региона Сергей Лебедев. "Взлетно-посадочная полоса в селе Корф была покрыта морской водой. Позже вода с полосы в Корфе сошла. Через пару дней график полетов будет восстановлен", - отметил Лебедев. Также из-за шторма в Охотском море закрыт участок дороги от мыса Левашова до поселка Октябрьский в Усть-Большерецком районе. Там штормовыми волнами размыло полотно трассы. Пока ограничение действует до утра 28 ноября, но может быть продлено, так как штормовая погода сохраняется, передает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю. "Двадцать восьмого ноября на западном побережье Камчатки, на участке посёлок Октябрьский Усть-Большерецкого района — село Устьевое Соболевского района, ожидается перелив песчаных кос морской водой. МЧС рекомендует водителям не выезжать в период действия неблагоприятного явления на прибрежную зону", - говорится в сообщении. В поселке Тиличики, где затопило аэропорт, проживает около 1700 человек. Сама взлетная полоса располагается на песчаной косе, где ранее находился ныне закрытый и расселенный поселок Корф. ВПП от Тиличик отделяет бухта Скрытая протяженностью 12 километров. Расстояние от поселка до столицы Камчатки - Петропавловска-Камчатского около 1200 километров. Полотно аэропорта способно принимать воздушные суда: Ан-2, Ан-28, Л-410, Як-40, Ан-24РВ, Ан-26, Ан-38, а также вертолеты.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
камчатка
корфу
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происшествия, камчатка, корфу, октябрьский, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ан-28, як-40
Происшествия, Камчатка, Корфу, Октябрьский, Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, Ан-28, Як-40
На Камчатке затопило аэропорт

На Камчатке затопило аэропорт из-за циклона и шторма в море

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя – РИА Новости. На Камчатке из-за мощного циклона, который принес шторм в акватории Охотского и Берингова морей, оказалась затоплена взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Тиличики в Олюторском районе, сообщил на своей странице "ВКонтакте" министр по ЧС региона Сергей Лебедев.
«
"Взлетно-посадочная полоса в селе Корф была покрыта морской водой. Позже вода с полосы в Корфе сошла. Через пару дней график полетов будет восстановлен", - отметил Лебедев.
Также из-за шторма в Охотском море закрыт участок дороги от мыса Левашова до поселка Октябрьский в Усть-Большерецком районе. Там штормовыми волнами размыло полотно трассы. Пока ограничение действует до утра 28 ноября, но может быть продлено, так как штормовая погода сохраняется, передает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.
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"Двадцать восьмого ноября на западном побережье Камчатки, на участке посёлок Октябрьский Усть-Большерецкого района — село Устьевое Соболевского района, ожидается перелив песчаных кос морской водой. МЧС рекомендует водителям не выезжать в период действия неблагоприятного явления на прибрежную зону", - говорится в сообщении.
В поселке Тиличики, где затопило аэропорт, проживает около 1700 человек. Сама взлетная полоса располагается на песчаной косе, где ранее находился ныне закрытый и расселенный поселок Корф. ВПП от Тиличик отделяет бухта Скрытая протяженностью 12 километров. Расстояние от поселка до столицы Камчатки - Петропавловска-Камчатского около 1200 километров. Полотно аэропорта способно принимать воздушные суда: Ан-2, Ан-28, Л-410, Як-40, Ан-24РВ, Ан-26, Ан-38, а также вертолеты.
 
ПроисшествияКамчаткаКорфуОктябрьскийСергей ЛебедевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2Ан-28Як-40
 
 
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