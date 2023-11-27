https://ria.ru/20231127/tsiklon-1912036565.html

На Камчатке затопило аэропорт

На Камчатке затопило аэропорт - РИА Новости, 27.11.2023

На Камчатке затопило аэропорт

На Камчатке из-за мощного циклона, который принес шторм в акватории Охотского и Берингова морей, оказалась затоплена взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:10

2023-11-27T10:10

2023-11-27T10:10

происшествия

камчатка

корфу

октябрьский

сергей лебедев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

ан-28

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя – РИА Новости. На Камчатке из-за мощного циклона, который принес шторм в акватории Охотского и Берингова морей, оказалась затоплена взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Тиличики в Олюторском районе, сообщил на своей странице "ВКонтакте" министр по ЧС региона Сергей Лебедев. "Взлетно-посадочная полоса в селе Корф была покрыта морской водой. Позже вода с полосы в Корфе сошла. Через пару дней график полетов будет восстановлен", - отметил Лебедев. Также из-за шторма в Охотском море закрыт участок дороги от мыса Левашова до поселка Октябрьский в Усть-Большерецком районе. Там штормовыми волнами размыло полотно трассы. Пока ограничение действует до утра 28 ноября, но может быть продлено, так как штормовая погода сохраняется, передает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю. "Двадцать восьмого ноября на западном побережье Камчатки, на участке посёлок Октябрьский Усть-Большерецкого района — село Устьевое Соболевского района, ожидается перелив песчаных кос морской водой. МЧС рекомендует водителям не выезжать в период действия неблагоприятного явления на прибрежную зону", - говорится в сообщении. В поселке Тиличики, где затопило аэропорт, проживает около 1700 человек. Сама взлетная полоса располагается на песчаной косе, где ранее находился ныне закрытый и расселенный поселок Корф. ВПП от Тиличик отделяет бухта Скрытая протяженностью 12 километров. Расстояние от поселка до столицы Камчатки - Петропавловска-Камчатского около 1200 километров. Полотно аэропорта способно принимать воздушные суда: Ан-2, Ан-28, Л-410, Як-40, Ан-24РВ, Ан-26, Ан-38, а также вертолеты.

https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

камчатка

корфу

октябрьский

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происшествия, камчатка, корфу, октябрьский, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ан-28, як-40