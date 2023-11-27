https://ria.ru/20231127/trevoga-1912001060.html

В трех областях Украина объявили воздушную тревогу

В трех областях Украина объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.11.2023

В трех областях Украина объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T00:53

2023-11-27T00:53

2023-11-27T01:04

украина

николаевская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в областях начал звучать почти одновременно в 23.36 (0.36 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231127/vzryvy-1912000927.html

украина

николаевская область

киев

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украина, николаевская область, вооруженные силы рф, киев, в мире