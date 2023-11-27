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Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке - РИА Новости, 27.11.2023
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12:40 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/tovarooborot-1912084641.html
Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке
Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке - РИА Новости, 27.11.2023
Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке
Бразилия является лидером по товарообороту с Россией среди стран Латинской Америки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:40
2023-11-27T12:40
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латинская америка
бразилия
сергей лавров
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бразилия является лидером по товарообороту с Россией среди стран Латинской Америки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Укрепляется практическая кооперация. Бразилия - лидер по товарообороту с Россией среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Лавров в ходе выставки в МИД России, посвященной 195-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Бразилиа. По его словам, ключевыми направлениями совместного взаимодействия являются химическая промышленность, сельское хозяйство, работа в энергетике, мирном космосе.
https://ria.ru/20230720/latamerika-1885243401.html
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россия, латинская америка, бразилия, сергей лавров, в мире
Россия, Латинская Америка, Бразилия, Сергей Лавров, В мире
Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке

Лавров назвал Бразилию лидером по товарообороту с РФ в Латинской Америке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бразилия является лидером по товарообороту с Россией среди стран Латинской Америки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Укрепляется практическая кооперация. Бразилия - лидер по товарообороту с Россией среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Лавров в ходе выставки в МИД России, посвященной 195-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Бразилиа.
По его словам, ключевыми направлениями совместного взаимодействия являются химическая промышленность, сельское хозяйство, работа в энергетике, мирном космосе.
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