https://ria.ru/20231127/tovarooborot-1912084641.html

Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке

Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке - РИА Новости, 27.11.2023

Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке

Бразилия является лидером по товарообороту с Россией среди стран Латинской Америки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:40

2023-11-27T12:40

2023-11-27T12:40

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бразилия является лидером по товарообороту с Россией среди стран Латинской Америки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Укрепляется практическая кооперация. Бразилия - лидер по товарообороту с Россией среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Лавров в ходе выставки в МИД России, посвященной 195-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Бразилиа. По его словам, ключевыми направлениями совместного взаимодействия являются химическая промышленность, сельское хозяйство, работа в энергетике, мирном космосе.

https://ria.ru/20230720/latamerika-1885243401.html

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латинская америка

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россия, латинская америка, бразилия, сергей лавров, в мире