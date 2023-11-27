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Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке
Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке - РИА Новости, 27.11.2023
Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке
Бразилия является лидером по товарообороту с Россией среди стран Латинской Америки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:40
2023-11-27T12:40
2023-11-27T12:40
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бразилия является лидером по товарообороту с Россией среди стран Латинской Америки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Укрепляется практическая кооперация. Бразилия - лидер по товарообороту с Россией среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Лавров в ходе выставки в МИД России, посвященной 195-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Бразилиа. По его словам, ключевыми направлениями совместного взаимодействия являются химическая промышленность, сельское хозяйство, работа в энергетике, мирном космосе.
https://ria.ru/20230720/latamerika-1885243401.html
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Россия, Латинская Америка, Бразилия, Сергей Лавров, В мире
Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке
Лавров назвал Бразилию лидером по товарообороту с РФ в Латинской Америке