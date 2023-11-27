В одной из областей Украины повреждена ТЭС
В одной из областей Украины взрывами повреждена ТЭС
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Теплоэлектростанция повреждена в одной из прифронтовых областей Украины в результате взрывов, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
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"Сегодня ночью, 27 ноября, в результате обстрелов пострадала одна из ТЭС ДТЭК, находящаяся в прифронтовой области. В результате обстрела без света оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией. Серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ДТЭК в соцсети Facebook*.
В каком регионе находится ТЭС, в компании не уточнили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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