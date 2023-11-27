Рейтинг@Mail.ru
"Все кончено": в США раскрыли, что Украине придется отдать России - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/territorii-1912181456.html
"Все кончено": в США раскрыли, что Украине придется отдать России
"Все кончено": в США раскрыли, что Украине придется отдать России - РИА Новости, 27.11.2023
"Все кончено": в США раскрыли, что Украине придется отдать России
Украина рискует потерять еще больше территорий, если не решит пойти на мирные переговоры с Россией, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:47
2023-11-27T16:47
в мире
россия
украина
москва
рэй макговерн
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украина рискует потерять еще больше территорий, если не решит пойти на мирные переговоры с Россией, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Они (русские. — Прим. ред.) могут освободить еще больше областей, территорий &lt;…&gt;. Я ожидаю, что они это сделают, если не начнутся разумные переговоры", — поделился он своим мнением.Макговерн также отметил, что у ВСУ нет шансов выиграть, поскольку у них заканчиваются боеприпасы и солдаты."Все действительно кончено", — подытожил эксперт.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231127/nedovolstvo-1912150568.html
https://ria.ru/20231127/istrebitel-1912073271.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, рэй макговерн, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Рэй Макговерн, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Все кончено": в США раскрыли, что Украине придется отдать России

Экс-агент ЦРУ Макговерн: Украина потеряет территории, если не начнет переговоры

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украина рискует потерять еще больше территорий, если не решит пойти на мирные переговоры с Россией, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Они (русские. — Прим. ред.) могут освободить еще больше областей, территорий <…>. Я ожидаю, что они это сделают, если не начнутся разумные переговоры", — поделился он своим мнением.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
"Нас бросили": в ВСУ пришли в ярость из-за действий Зеленского
Вчера, 15:27
Макговерн также отметил, что у ВСУ нет шансов выиграть, поскольку у них заканчиваются боеприпасы и солдаты.
"Все действительно кончено", — подытожил эксперт.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ во время лётно-тактических учений морской авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
"Исключительный": в США забили тревогу из-за российского истребителя
Вчера, 12:10
 
В миреРоссияУкраинаМоскваРэй МакговернВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала