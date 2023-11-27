https://ria.ru/20231127/territorii-1912181456.html
"Все кончено": в США раскрыли, что Украине придется отдать России
"Все кончено": в США раскрыли, что Украине придется отдать России - РИА Новости, 27.11.2023
"Все кончено": в США раскрыли, что Украине придется отдать России
Украина рискует потерять еще больше территорий, если не решит пойти на мирные переговоры с Россией, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:47
2023-11-27T16:47
2023-11-27T16:47
в мире
россия
украина
москва
рэй макговерн
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украина рискует потерять еще больше территорий, если не решит пойти на мирные переговоры с Россией, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Они (русские. — Прим. ред.) могут освободить еще больше областей, территорий <…>. Я ожидаю, что они это сделают, если не начнутся разумные переговоры", — поделился он своим мнением.Макговерн также отметил, что у ВСУ нет шансов выиграть, поскольку у них заканчиваются боеприпасы и солдаты."Все действительно кончено", — подытожил эксперт.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231127/nedovolstvo-1912150568.html
https://ria.ru/20231127/istrebitel-1912073271.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, рэй макговерн, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Рэй Макговерн, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Все кончено": в США раскрыли, что Украине придется отдать России
Экс-агент ЦРУ Макговерн: Украина потеряет территории, если не начнет переговоры