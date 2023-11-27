https://ria.ru/20231127/territorii-1912024585.html

"Предпосылок нет": в США поставили крест на планах Зеленского

"Предпосылок нет": в США поставили крест на планах Зеленского - РИА Новости, 27.11.2023

"Предпосылок нет": в США поставили крест на планах Зеленского

Украине стоит смириться с утратой территории, поскольку потерянные области уже не вернутся в состав страны, заявил президент Совета по международным отношениям... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:10

2023-11-27T09:10

2023-11-27T13:21

в мире

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сша

россия

ричард хаас

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украине стоит смириться с утратой территории, поскольку потерянные области уже не вернутся в состав страны, заявил президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью CNN."Идея о том, что Украина вернет 20 процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать", — отметил дипломат.Хаас предложил Украине сконцентрироваться на сохранении оставшихся земель. Он также выразил обеспокоенность тем, что из-за отсутствия успехов на поле боя западная поддержка будет продолжать снижаться.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231126/vsu-1911919234.html

https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, россия, ричард хаас, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато