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"Предпосылок нет": в США поставили крест на планах Зеленского - РИА Новости, 27.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 27.11.2023 (обновлено: 13:21 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/territorii-1912024585.html
"Предпосылок нет": в США поставили крест на планах Зеленского
"Предпосылок нет": в США поставили крест на планах Зеленского - РИА Новости, 27.11.2023
"Предпосылок нет": в США поставили крест на планах Зеленского
Украине стоит смириться с утратой территории, поскольку потерянные области уже не вернутся в состав страны, заявил президент Совета по международным отношениям... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:10
2023-11-27T13:21
в мире
украина
сша
россия
ричард хаас
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украине стоит смириться с утратой территории, поскольку потерянные области уже не вернутся в состав страны, заявил президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью CNN."Идея о том, что Украина вернет 20 процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать", — отметил дипломат.Хаас предложил Украине сконцентрироваться на сохранении оставшихся земель. Он также выразил обеспокоенность тем, что из-за отсутствия успехов на поле боя западная поддержка будет продолжать снижаться.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231126/vsu-1911919234.html
https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html
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в мире, украина, сша, россия, ричард хаас, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Россия, Ричард Хаас, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Предпосылок нет": в США поставили крест на планах Зеленского

Дипломат Хаас: Украине придется забыть о потерянных территориях

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украине стоит смириться с утратой территории, поскольку потерянные области уже не вернутся в состав страны, заявил президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью CNN.
"Идея о том, что Украина вернет 20 процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать", — отметил дипломат.
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Хаас предложил Украине сконцентрироваться на сохранении оставшихся земель. Он также выразил обеспокоенность тем, что из-за отсутствия успехов на поле боя западная поддержка будет продолжать снижаться.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияРичард ХаасВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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