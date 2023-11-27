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В ЛНР более 23,8 тысячи абонентов остались без света
В ЛНР более 23,8 тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 27.11.2023
В ЛНР более 23,8 тысячи абонентов остались без света
Более 23,8 тысячи абонентов в Луганске остались без электричества вследствие непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:27
2023-11-27T10:27
2023-11-27T10:28
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
жкх
происшествия
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Более 23,8 тысячи абонентов в Луганске остались без электричества вследствие непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. "В результате сильного ветра на территории Луганской Народной Республики произошёл ряд отключений электроэнергии потребителям. Данное происшествие затрагивает семь городских округов и муниципальных образований, 22 населённых пункта, всего 23874 абонента" - отметил представитель МЧС.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, жкх, происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Луганск, ЖКХ, Происшествия
В ЛНР более 23,8 тысячи абонентов остались без света
В ЛНР более 23,8 тысячи абонентов остались без света из-за непогоды