https://ria.ru/20231127/supermarket-1912013627.html
Японская балерина попала в российский супермаркет и поразилась
Японская балерина попала в российский супермаркет и поразилась - РИА Новости, 27.11.2023
Японская балерина попала в российский супермаркет и поразилась
Японка Марина Сибаяма удивилась ценам на картофель и капусту в сетевом супермаркете в Оренбурге. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:04
2023-11-27T06:04
2023-11-27T06:06
россия
москва
оренбург
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Японка Марина Сибаяма удивилась ценам на картофель и капусту в сетевом супермаркете в Оренбурге.Сибаяма, артистка балета, живущая в России более десяти лет, приехала в город с гастролями, она решила показать подписчикам своего YouTube-канала местный сетевой супермаркет и торговый центр.Девушка прошла по отделам магазина, показывая ассортимент и цены и давая комментарии на японском. Она заметила, что в России "везде одинаково, что у входа продаются овощи и фрукты", кроме того, как и в Японии, в ноябре на полках начали появляться новогодние наборы сладостей."Картофель – очень дешево! Двадцать пять рублей за один килограмм. Сейчас курс примерно 1 рубль – около 1,5-1,7 йены. И эта сумма за один килограмм? Дешево. Капуста стоит 20 рублей за один килограмм. Круто!" - сказала она на видео.При этом в целом ей показалось, что цены в оренбургском супермаркете были немного ниже, чем в Москве.Ранее австралийский блогер, ведущий свой канал на YouTube, посетил супермаркет в Москве, выразив удивление тем, что в России некоторые марки пива стоят дешевле сладкой газировки.
https://ria.ru/20230728/peterburg-1886981185.html
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россия, москва, оренбург
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Японка Марина Сибаяма удивилась ценам на картофель и капусту в сетевом супермаркете в Оренбурге.
Сибаяма, артистка балета, живущая в России
более десяти лет, приехала в город с гастролями, она решила показать
подписчикам своего YouTube-канала местный сетевой супермаркет и торговый центр.
Девушка прошла по отделам магазина, показывая ассортимент и цены и давая комментарии на японском. Она заметила, что в России "везде одинаково, что у входа продаются овощи и фрукты", кроме того, как и в Японии
, в ноябре на полках начали появляться новогодние наборы сладостей.
"Картофель – очень дешево! Двадцать пять рублей за один килограмм. Сейчас курс примерно 1 рубль – около 1,5-1,7 йены. И эта сумма за один килограмм? Дешево. Капуста стоит 20 рублей за один килограмм. Круто!" - сказала она на видео.
При этом в целом ей показалось, что цены в оренбургском супермаркете были немного ниже, чем в Москве
.
Ранее австралийский блогер, ведущий свой канал на YouTube, посетил супермаркет в Москве, выразив удивление тем, что в России некоторые марки пива стоят дешевле сладкой газировки.
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