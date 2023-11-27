https://ria.ru/20231127/sukhogruz-1912050625.html

На сухогрузе под флагом Белиза, севшего на мель у Анапы, никто не пострадал

На сухогрузе под флагом Белиза, севшего на мель у Анапы, никто не пострадал - РИА Новости, 27.11.2023

На сухогрузе под флагом Белиза, севшего на мель у Анапы, никто не пострадал

Члены экипажа сухогруза под флагом Белиза, севшего на мель близ Анапы, не пострадали, само судно в нормальном состоянии, течи нет, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:00

2023-11-27T11:00

2023-11-27T11:00

происшествия

анапа

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

белиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912030989_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_838d5e10850a271bcbfb20b8101c17ac.jpg

КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Члены экипажа сухогруза под флагом Белиза, севшего на мель близ Анапы, не пострадали, само судно в нормальном состоянии, течи нет, сообщили в Росморречфлоте. В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель в районе анапского поселка Витязево в 440 метрах от берега сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта. В Росморречфлоте отметили, что силы и средства "Морспасслужбы" приведены в готовность. Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода. По данным оперштаба Кубани, разлива нефти не зафиксировано. "По состоянию на 09:30 мск 27.11.23 среди членов экипажа севшего на мель под Анапой сухогруза Blue Shark под флагом Белиза пострадавших, нет, состояние судна нормальное, течи нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что судно начинало погрузку ячменя в морском порту Тамань, а с получением штормового предупреждения перешло на якорную стоянку. Однако сильнейший ветер и волна сорвали его с якорей примерно в 23.00 в воскресенье, судно дрейфовало в сторону берега. В понедельник в час ночи сухогруз оказался на мели. Сейчас его груз составляет 2,8 тысячи тонн ячменя.

https://ria.ru/20231119/sukhogruz-1910418661.html

анапа

белиз

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), белиз