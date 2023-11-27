https://ria.ru/20231127/sukhogruz-1912018053.html

Разлива нефтепродуктов от севшего на мель близ Анапы судна не обнаружено

Разлива нефтепродуктов от севшего на мель близ Анапы судна не обнаружено - РИА Новости, 27.11.2023

Разлива нефтепродуктов от севшего на мель близ Анапы судна не обнаружено

Разлива нефтепродуктов не зафиксировано после того, как сухогруз выбросило на мель близ Анапы во время шторма, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T07:53

2023-11-27T07:53

2023-11-27T08:07

анапа

белиз

краснодарский край

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано после того, как сухогруз выбросило на мель близ Анапы во время шторма, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта, сообщали в Росморречфлоте. Отмечалось, что морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции. "В анапском селе Витязево в 440 метрах от берега из-за проблем с двигателем и сильного волнения моря сел на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Разлива нефтепродуктов нет. Его снимут с мели после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231127/tanker-1912012782.html

анапа

белиз

краснодарский край

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анапа, белиз, краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия