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Разлива нефтепродуктов от севшего на мель близ Анапы судна не обнаружено - РИА Новости, 27.11.2023
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07:53 27.11.2023 (обновлено: 08:07 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/sukhogruz-1912018053.html
Разлива нефтепродуктов от севшего на мель близ Анапы судна не обнаружено
Разлива нефтепродуктов от севшего на мель близ Анапы судна не обнаружено - РИА Новости, 27.11.2023
Разлива нефтепродуктов от севшего на мель близ Анапы судна не обнаружено
Разлива нефтепродуктов не зафиксировано после того, как сухогруз выбросило на мель близ Анапы во время шторма, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T07:53
2023-11-27T08:07
анапа
белиз
краснодарский край
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано после того, как сухогруз выбросило на мель близ Анапы во время шторма, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта, сообщали в Росморречфлоте. Отмечалось, что морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции. "В анапском селе Витязево в 440 метрах от берега из-за проблем с двигателем и сильного волнения моря сел на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Разлива нефтепродуктов нет. Его снимут с мели после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231127/tanker-1912012782.html
анапа
белиз
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анапа, белиз, краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Анапа, Белиз, Краснодарский край, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Разлива нефтепродуктов от севшего на мель близ Анапы судна не обнаружено

Оперштаб Кубани: разлива нефтепродуктов от севшего на мель близ Анапы судна нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано после того, как сухогруз выбросило на мель близ Анапы во время шторма, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта, сообщали в Росморречфлоте. Отмечалось, что морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции.
Танкер Виктория, севший на мель у берегов Сахалина - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Аварийный танкер у побережья Сахалина не удалось снять с мели
Вчера, 05:37
"В анапском селе Витязево в 440 метрах от берега из-за проблем с двигателем и сильного волнения моря сел на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Разлива нефтепродуктов нет. Его снимут с мели после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
 
АнапаБелизКраснодарский крайФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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