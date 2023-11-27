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В Москве выросли "январские" сугробы - РИА Новости, 27.11.2023
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09:47 27.11.2023 (обновлено: 10:14 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/sugroby-1912032426.html
В Москве выросли "январские" сугробы
В Москве выросли "январские" сугробы - РИА Новости, 27.11.2023
В Москве выросли "январские" сугробы
Высота снежного покрова в Москве выросла до 22 сантиметров, что соответствует январским показателям, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:47
2023-11-27T10:14
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве выросла до 22 сантиметров, что соответствует январским показателям, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Январские сугробы выросли в Москве. В результате аномальных снегопадов на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 21 сантиметр, в Тушино - 19 сантиметров, на Балчуге - 22 сантиметра", - написал Тишковец.Он отметил, что такие значения в 3 раза выше климатической нормы и соответствуют многолетним показателям первой декады января."В Подмосковье больше всего намело в Михайловском - 24 сантиметра и Ново-Иерусалиме - 25 сантиметров", - добавил Тишковец.
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москва, погода
Москва, Погода
В Москве выросли "январские" сугробы

Синоптик: в Москве выросли "январские" сугробы до 22 сантиметров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Александровском саду у стен Московского Кремля
Снег в Александровском саду у стен Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снег в Александровском саду у стен Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве выросла до 22 сантиметров, что соответствует январским показателям, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Январские сугробы выросли в Москве. В результате аномальных снегопадов на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 21 сантиметр, в Тушино - 19 сантиметров, на Балчуге - 22 сантиметра", - написал Тишковец.
Он отметил, что такие значения в 3 раза выше климатической нормы и соответствуют многолетним показателям первой декады января.
"В Подмосковье больше всего намело в Михайловском - 24 сантиметра и Ново-Иерусалиме - 25 сантиметров", - добавил Тишковец.
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