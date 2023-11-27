https://ria.ru/20231127/sugroby-1912032426.html

В Москве выросли "январские" сугробы

В Москве выросли "январские" сугробы - РИА Новости, 27.11.2023

В Москве выросли "январские" сугробы

Высота снежного покрова в Москве выросла до 22 сантиметров, что соответствует январским показателям, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:47

2023-11-27T09:47

2023-11-27T10:14

москва

погода

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве выросла до 22 сантиметров, что соответствует январским показателям, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Январские сугробы выросли в Москве. В результате аномальных снегопадов на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 21 сантиметр, в Тушино - 19 сантиметров, на Балчуге - 22 сантиметра", - написал Тишковец.Он отметил, что такие значения в 3 раза выше климатической нормы и соответствуют многолетним показателям первой декады января."В Подмосковье больше всего намело в Михайловском - 24 сантиметра и Ново-Иерусалиме - 25 сантиметров", - добавил Тишковец.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода