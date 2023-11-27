https://ria.ru/20231127/stoltenberg-1912122333.html

Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа

Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа - РИА Новости, 27.11.2023

Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал продлить перемирие в Газе для доставки большего количества гуманитарной помощи и освобождения заложников. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:10

2023-11-27T14:10

2023-11-27T14:24

в мире

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

йенс столтенберг

хамас

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал продлить перемирие в Газе для доставки большего количества гуманитарной помощи и освобождения заложников."Мы приветствуем договоренности между ХАМАС и Израилем. Считаем, что перемирие необходимо продлить для доставки большего количества помощи и освобождения заложников", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет 28 и 29 ноября в Брюсселе.

https://ria.ru/20231127/peremirie-1912079513.html

израиль

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Влада Копылова

в мире, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, йенс столтенберг, хамас