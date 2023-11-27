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Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа - РИА Новости, 27.11.2023
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14:10 27.11.2023 (обновлено: 14:24 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/stoltenberg-1912122333.html
Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа
Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа - РИА Новости, 27.11.2023
Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал продлить перемирие в Газе для доставки большего количества гуманитарной помощи и освобождения заложников. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:10
2023-11-27T14:24
в мире
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
йенс столтенберг
хамас
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал продлить перемирие в Газе для доставки большего количества гуманитарной помощи и освобождения заложников."Мы приветствуем договоренности между ХАМАС и Израилем. Считаем, что перемирие необходимо продлить для доставки большего количества помощи и освобождения заложников", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет 28 и 29 ноября в Брюсселе.
https://ria.ru/20231127/peremirie-1912079513.html
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в мире, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, йенс столтенберг, хамас
В мире, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Йенс Столтенберг, ХАМАС
Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа

Столтенберг призвал продлить перемирие в Газе для доставки гуманитарной помощи

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал продлить перемирие в Газе для доставки большего количества гуманитарной помощи и освобождения заложников.
"Мы приветствуем договоренности между ХАМАС и Израилем. Считаем, что перемирие необходимо продлить для доставки большего количества помощи и освобождения заложников", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет 28 и 29 ноября в Брюсселе.
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В ХАМАС назвали условие для продления перемирия в Газе
Вчера, 12:23
 
В миреНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильЙенс СтолтенбергХАМАС
 
 
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