https://ria.ru/20231127/stoltenberg-1912122333.html
Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа
Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа - РИА Новости, 27.11.2023
Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал продлить перемирие в Газе для доставки большего количества гуманитарной помощи и освобождения заложников. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:10
2023-11-27T14:10
2023-11-27T14:24
в мире
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
йенс столтенберг
хамас
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал продлить перемирие в Газе для доставки большего количества гуманитарной помощи и освобождения заложников."Мы приветствуем договоренности между ХАМАС и Израилем. Считаем, что перемирие необходимо продлить для доставки большего количества помощи и освобождения заложников", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет 28 и 29 ноября в Брюсселе.
https://ria.ru/20231127/peremirie-1912079513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, йенс столтенберг, хамас
В мире, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Йенс Столтенберг, ХАМАС
Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа
Столтенберг призвал продлить перемирие в Газе для доставки гуманитарной помощи