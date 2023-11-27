Рейтинг@Mail.ru
Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/spetsoperatsiya-1912146458.html
Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.11.2023
Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР, живую силу и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:13
2023-11-27T15:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339527_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_18f8ad70eef85798dabbb5a8f5ca6294.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР, живую силу и технику противника в 107 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника в 107 районах", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339527_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_7043615ce1c1236c27e5b32ec5e12346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

МО: ВС России поразили пункт управления пятой штурмовой бригады ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС России ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР, живую силу и технику противника в 107 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника в 107 районах", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала