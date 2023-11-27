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Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.11.2023
Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР, живую силу и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:13
2023-11-27T15:13
2023-11-27T15:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР, живую силу и технику противника в 107 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника в 107 районах", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
МО: ВС России поразили пункт управления пятой штурмовой бригады ВСУ в ДНР