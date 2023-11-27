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Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.11.2023

Российские войска поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР, живую силу и... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:13

2023-11-27T15:13

2023-11-27T15:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР, живую силу и технику противника в 107 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника в 107 районах", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф