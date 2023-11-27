https://ria.ru/20231127/spetsoperatsiya-1912144070.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.11.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении уничтожила до 110 военнослужащих и 2 единицы техники ВСУ, сообщило понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:07

2023-11-27T15:07

2023-11-27T15:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910561959_0:217:2078:1386_1920x0_80_0_0_28dd66d6be9112c2a36f0037b902fcb4.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении уничтожила до 110 военнослужащих и 2 единицы техники ВСУ, сообщило понедельник в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих и две боевые машины пехоты", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)