https://ria.ru/20231127/spetsoperatsiya-1912144070.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении уничтожила до 110 военнослужащих и 2 единицы техники ВСУ, сообщило понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:07
2023-11-27T15:07
2023-11-27T15:29
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении уничтожила до 110 военнослужащих и 2 единицы техники ВСУ, сообщило понедельник в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих и две боевые машины пехоты", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: за сутки на Донецком направлении уничтожено 110 военнослужащих ВСУ