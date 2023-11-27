https://ria.ru/20231127/spetsoperatsiya-1912141829.html
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.11.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении
ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 35 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:07
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 35 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231127/vsu-1912141242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 бойцов
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 35 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении.
На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ