https://ria.ru/20231127/spetsoperatsiya-1912141829.html

Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.11.2023

Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении

ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 35 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:03

2023-11-27T15:03

2023-11-27T15:07

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 35 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231127/vsu-1912141242.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность