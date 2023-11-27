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Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.11.2023
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15:03 27.11.2023 (обновлено: 15:07 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/spetsoperatsiya-1912141829.html
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.11.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении
ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 35 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 35 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 бойцов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 35 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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