https://ria.ru/20231127/sostoyanie-1912076236.html
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 27.11.2023
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
Заболевший папа Римский Франциск находится в хорошем состоянии и получает антибиотики, заявил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:17
2023-11-27T12:17
2023-11-27T12:43
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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ВАТИКАН, 27 ноя - РИА Новости. Заболевший папа Римский Франциск находится в хорошем состоянии и получает антибиотики, заявил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. "Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием. Для большей эффективности терапии папе установили венозный катетер для внутривенного введения антибиотиков", - заявил Бруни в коммюнике. "Состояние папы хорошее и стабильное, у него нет температуры, а состояние дыхательной системы значительно улучшается", - сказал глава Службы печати.Чтобы облегчить процесс выздоровления, "некоторые важные обязательства" понтифика в ближайшие дни были перенесены, сообщили в Ватикане. Ряд других мероприятий, "имеющих институциональный характер или которые легче поддерживать с учетом текущего состояния здоровья", были сохранены.В субботу утром ватиканская пресс-служба объявила о том, что все ранее запланированные на этот день аудиенции 86-летнего понтифика отменены "из-за легкого гриппозного состояния". В воскресенье служба печати Святого престола сообщила, что понтифик из-за болезни не появится на площади святого Петра и выступит с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции.После короткого объявления о болезни Папа объявил, что текст традиционного обращения за него прочтет представитель Госсекретариата Ватикана. Понтифик, со слов представителя Ватикана, сохраняет намерение поехать в Дубай 1 декабря на климатическую конференцию ООН.В начале ноября папа Франциск в ходе одной из аудиенций в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание и не стал произносить подготовленную речь, попросив раздать ее текст присутствующим. Тогда служба печати Святого престола сообщила, что понтифик простудился. Тем не менее, в тот день папа Римский продолжал работать и принял участие во встрече с несколькими тысячами детей, прибывших в Ватикан со всего мира.
https://ria.ru/20231122/rimskiy-1911014702.html
https://ria.ru/20231105/papa-1907588609.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
Глава службы печати Святого престола: у папа римского не выявили пневмонию
ВАТИКАН, 27 ноя - РИА Новости. Заболевший папа Римский Франциск находится в хорошем состоянии и получает антибиотики, заявил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием. Для большей эффективности терапии папе установили венозный катетер для внутривенного введения антибиотиков", - заявил Бруни в коммюнике.
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"Состояние папы хорошее и стабильное, у него нет температуры, а состояние дыхательной системы значительно улучшается", - сказал глава Службы печати.
Чтобы облегчить процесс выздоровления, "некоторые важные обязательства" понтифика в ближайшие дни были перенесены, сообщили в Ватикане. Ряд других мероприятий, "имеющих институциональный характер или которые легче поддерживать с учетом текущего состояния здоровья", были сохранены.
В субботу утром ватиканская пресс-служба объявила о том, что все ранее запланированные на этот день аудиенции 86-летнего понтифика отменены "из-за легкого гриппозного состояния". В воскресенье служба печати Святого престола сообщила, что понтифик из-за болезни не появится на площади святого Петра и выступит с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции.
После короткого объявления о болезни Папа объявил, что текст традиционного обращения за него прочтет представитель Госсекретариата Ватикана. Понтифик, со слов представителя Ватикана, сохраняет намерение поехать в Дубай
1 декабря на климатическую конференцию ООН
.
В начале ноября папа Франциск в ходе одной из аудиенций в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание и не стал произносить подготовленную речь, попросив раздать ее текст присутствующим. Тогда служба печати Святого престола сообщила, что понтифик простудился. Тем не менее, в тот день папа Римский продолжал работать и принял участие во встрече с несколькими тысячами детей, прибывших в Ватикан со всего мира.
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