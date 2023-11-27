https://ria.ru/20231127/sostoyanie-1912076236.html

В Ватикане рассказали о состоянии папы римского

В Ватикане рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 27.11.2023

В Ватикане рассказали о состоянии папы римского

Заболевший папа Римский Франциск находится в хорошем состоянии и получает антибиотики, заявил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:17

2023-11-27T12:17

2023-11-27T12:43

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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ВАТИКАН, 27 ноя - РИА Новости. Заболевший папа Римский Франциск находится в хорошем состоянии и получает антибиотики, заявил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. "Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием. Для большей эффективности терапии папе установили венозный катетер для внутривенного введения антибиотиков", - заявил Бруни в коммюнике. "Состояние папы хорошее и стабильное, у него нет температуры, а состояние дыхательной системы значительно улучшается", - сказал глава Службы печати.Чтобы облегчить процесс выздоровления, "некоторые важные обязательства" понтифика в ближайшие дни были перенесены, сообщили в Ватикане. Ряд других мероприятий, "имеющих институциональный характер или которые легче поддерживать с учетом текущего состояния здоровья", были сохранены.В субботу утром ватиканская пресс-служба объявила о том, что все ранее запланированные на этот день аудиенции 86-летнего понтифика отменены "из-за легкого гриппозного состояния". В воскресенье служба печати Святого престола сообщила, что понтифик из-за болезни не появится на площади святого Петра и выступит с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции.После короткого объявления о болезни Папа объявил, что текст традиционного обращения за него прочтет представитель Госсекретариата Ватикана. Понтифик, со слов представителя Ватикана, сохраняет намерение поехать в Дубай 1 декабря на климатическую конференцию ООН.В начале ноября папа Франциск в ходе одной из аудиенций в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание и не стал произносить подготовленную речь, попросив раздать ее текст присутствующим. Тогда служба печати Святого престола сообщила, что понтифик простудился. Тем не менее, в тот день папа Римский продолжал работать и принял участие во встрече с несколькими тысячами детей, прибывших в Ватикан со всего мира.

https://ria.ru/20231122/rimskiy-1911014702.html

https://ria.ru/20231105/papa-1907588609.html

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), в мире