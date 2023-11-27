В Москве в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКоммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московские коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада, сообщил Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
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"Продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", — говорится в публикации.
До наступления темноты специалисты очищали от снега и наледи крыши и фасады зданий.
Собранный снег вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов.
Из-за непогоды в московских аэропортах пришлось задержать 56 рейсов, еще 20 отменили.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве
Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, власти привлекают дополнительные силы для устранения последствий снегопада.
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"Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10-12 тысяч человек из других служб города, таких как "Мосводоканал", "Мосгаз", и целый ряд других служб, чтобы активно убирать снег и наводить порядок на тротуарах и дорогах", — написал он в Telegram-канале.
В страховых компаниях РИА Новости сообщили, что начали получать обращения из-за произошедших ДТП, которые могут быть связаны с непогодой, но это единичные случаи.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Эксперты предполагают, что если снегопад продолжится, то это может привести в конечном итоге к росту количества обращений в пределах 10-15 процентов.
Накануне вечером в Москве поднялась "черная метель", сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Высота снежного покрова в столице достигла 22 сантиметров, это в три раза выше нормы и соответствует показателям января.
Непогода затронула многие регионы России. На Кубани и в Крыму погибли три человека.
По данным замминистра энергетики Евгения Грабчака, из-за стихии 1,2 миллиона человек остаются без света. Энергетики направили в южные регионы дополнительные бригады. Полностью восстановить электроснабжение планируется за два-три дня.
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