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В Москве в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада - РИА Новости, 27.11.2023
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19:16 27.11.2023 (обновлено: 19:35 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/snowstorm-1912225249.html
В Москве в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада
В Москве в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада - РИА Новости, 27.11.2023
В Москве в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада
Московские коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада, сообщил Telegram-канал комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:16
2023-11-27T19:35
жкх
москва
россия
краснодарский край
сергей собянин
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московские коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада, сообщил Telegram-канал комплекса городского хозяйства."Продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", — говорится в публикации.До наступления темноты специалисты очищали от снега и наледи крыши и фасады зданий.Собранный снег вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов.Из-за непогоды в московских аэропортах пришлось задержать 56 рейсов, еще 20 отменили.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, власти привлекают дополнительные силы для устранения последствий снегопада.&quot;Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10-12 тысяч человек из других служб города, таких как &quot;Мосводоканал&quot;, &quot;Мосгаз&quot;, и целый ряд других служб, чтобы активно убирать снег и наводить порядок на тротуарах и дорогах&quot;, — написал он в Telegram-канале.В страховых компаниях РИА Новости сообщили, что начали получать обращения из-за произошедших ДТП, которые могут быть связаны с непогодой, но это единичные случаи.Эксперты предполагают, что если снегопад продолжится, то это может привести в конечном итоге к росту количества обращений в пределах 10-15 процентов.Накануне вечером в Москве поднялась "черная метель", сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Высота снежного покрова в столице достигла 22 сантиметров, это в три раза выше нормы и соответствует показателям января.Непогода затронула многие регионы России. На Кубани и в Крыму погибли три человека.По данным замминистра энергетики Евгения Грабчака, из-за стихии 1,2 миллиона человек остаются без света. Энергетики направили в южные регионы дополнительные бригады. Полностью восстановить электроснабжение планируется за два-три дня.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Уровень рек может существенно вырасти, на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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жкх, москва, россия, краснодарский край, сергей собянин, евгений грабчак
ЖКХ, Москва, Россия, Краснодарский край, Сергей Собянин, Евгений Грабчак

В Москве в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКоммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московские коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада, сообщил Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
«
"Продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", — говорится в публикации.
До наступления темноты специалисты очищали от снега и наледи крыши и фасады зданий.
Собранный снег вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов.
Из-за непогоды в московских аэропортах пришлось задержать 56 рейсов, еще 20 отменили.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве
Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, власти привлекают дополнительные силы для устранения последствий снегопада.
«

"Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10-12 тысяч человек из других служб города, таких как "Мосводоканал", "Мосгаз", и целый ряд других служб, чтобы активно убирать снег и наводить порядок на тротуарах и дорогах", — написал он в Telegram-канале.

В страховых компаниях РИА Новости сообщили, что начали получать обращения из-за произошедших ДТП, которые могут быть связаны с непогодой, но это единичные случаи.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Эксперты предполагают, что если снегопад продолжится, то это может привести в конечном итоге к росту количества обращений в пределах 10-15 процентов.
Накануне вечером в Москве поднялась "черная метель", сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Высота снежного покрова в столице достигла 22 сантиметров, это в три раза выше нормы и соответствует показателям января.
© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Уборка снега в Москве
Непогода затронула многие регионы России. На Кубани и в Крыму погибли три человека.
По данным замминистра энергетики Евгения Грабчака, из-за стихии 1,2 миллиона человек остаются без света. Энергетики направили в южные регионы дополнительные бригады. Полностью восстановить электроснабжение планируется за два-три дня.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Уровень рек может существенно вырасти, на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Кремле рассказали, как добирались до работы в снегопад
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