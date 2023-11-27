https://ria.ru/20231127/snowstorm-1912225249.html

В Москве в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада

В Москве в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада - РИА Новости, 27.11.2023

В Москве в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада

Московские коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада, сообщил Telegram-канал комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:16

2023-11-27T19:16

2023-11-27T19:35

жкх

москва

россия

краснодарский край

сергей собянин

евгений грабчак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912107477_0:81:3156:1856_1920x0_80_0_0_0cc847c25a0e7556338b7d23148e8870.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московские коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада, сообщил Telegram-канал комплекса городского хозяйства."Продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", — говорится в публикации.До наступления темноты специалисты очищали от снега и наледи крыши и фасады зданий.Собранный снег вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов.Из-за непогоды в московских аэропортах пришлось задержать 56 рейсов, еще 20 отменили.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, власти привлекают дополнительные силы для устранения последствий снегопада."Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10-12 тысяч человек из других служб города, таких как "Мосводоканал", "Мосгаз", и целый ряд других служб, чтобы активно убирать снег и наводить порядок на тротуарах и дорогах", — написал он в Telegram-канале.В страховых компаниях РИА Новости сообщили, что начали получать обращения из-за произошедших ДТП, которые могут быть связаны с непогодой, но это единичные случаи.Эксперты предполагают, что если снегопад продолжится, то это может привести в конечном итоге к росту количества обращений в пределах 10-15 процентов.Накануне вечером в Москве поднялась "черная метель", сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Высота снежного покрова в столице достигла 22 сантиметров, это в три раза выше нормы и соответствует показателям января.Непогода затронула многие регионы России. На Кубани и в Крыму погибли три человека.По данным замминистра энергетики Евгения Грабчака, из-за стихии 1,2 миллиона человек остаются без света. Энергетики направили в южные регионы дополнительные бригады. Полностью восстановить электроснабжение планируется за два-три дня.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Уровень рек может существенно вырасти, на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.

https://ria.ru/20231127/snegopad-1912135067.html

москва

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, москва, россия, краснодарский край, сергей собянин, евгений грабчак