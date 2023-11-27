https://ria.ru/20231127/snoubord-1912137882.html
Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали
Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали - РИА Новости, 27.11.2023
Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали
Житель Ачинска Красноярского края, чтобы привлечь к себе внимание, прокатился на сноуборде по проезжей части, он оштрафован, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:51
2023-11-27T14:51
2023-11-27T14:51
авто
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ачинск
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912135727_0:256:663:629_1920x0_80_0_0_f536cedd6fd12c6b07a97afaa72faa45.png
КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Житель Ачинска Красноярского края, чтобы привлечь к себе внимание, прокатился на сноуборде по проезжей части, он оштрафован, сообщает региональный главк СК РФ. По данным ведомства, сноубордист катился, зацепившись за ехавшую впереди машину, а за ними следовала машина сопровождения, которая контролировала его безопасность. "Спортсменом" оказался 29-летний местный житель, который со своими друзьями решил устроить опасную езду с целью привлечения общего внимания. Нарушитель был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ за движение по проезжей части вне салона транспортного средства, за что предусмотрен штраф 500 рублей", - говорится в сообщении. Также полицейские установили его знакомую, контролировавшую безопасность друга. Свою вину она признала и пообещала больше правила дорожного движения не нарушать. На автомобилистку составлены административные материалы за перестроение без сигнала поворота по ст. 12.14 КоАП РФ, за выключенные фары в момент движения в темное время суток по ст. 12.20 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 1000 рублей. Водитель, управлявший автомобилем с тросом, за который держался сноубордист, также будет привлечен к установленной законом ответственности.
https://ria.ru/20231104/vanna-1907459357.html
https://ria.ru/20231123/zaderzhanie-1911463325.html
россия
ачинск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912135727_0:108:664:605_1920x0_80_0_0_1fbc9503bfea40bc6f63f3e16cc1949a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, следственный комитет россии (ск рф), ачинск, красноярский край
Авто, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ачинск, Красноярский край
Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали
Прокатившегося на сноуборде по дороге жителя красноярского Ачинска оштрафовали
КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Житель Ачинска Красноярского края, чтобы привлечь к себе внимание, прокатился на сноуборде по проезжей части, он оштрафован, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным ведомства, сноубордист катился, зацепившись за ехавшую впереди машину, а за ними следовала машина сопровождения, которая контролировала его безопасность.
Воронежцы понесут ответственность за катание в ванне, привязанной к машине
«
"Спортсменом" оказался 29-летний местный житель, который со своими друзьями решил устроить опасную езду с целью привлечения общего внимания. Нарушитель был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ за движение по проезжей части вне салона транспортного средства, за что предусмотрен штраф 500 рублей", - говорится в сообщении.
Также полицейские установили его знакомую, контролировавшую безопасность друга. Свою вину она признала и пообещала больше правила дорожного движения не нарушать. На автомобилистку составлены административные материалы за перестроение без сигнала поворота по ст. 12.14 КоАП РФ, за выключенные фары в момент движения в темное время суток по ст. 12.20 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 1000 рублей.
Водитель, управлявший автомобилем с тросом, за который держался сноубордист, также будет привлечен к установленной законом ответственности.
В Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании