https://ria.ru/20231127/snoubord-1912137882.html

Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали

Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали - РИА Новости, 27.11.2023

Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали

Житель Ачинска Красноярского края, чтобы привлечь к себе внимание, прокатился на сноуборде по проезжей части, он оштрафован, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:51

2023-11-27T14:51

2023-11-27T14:51

авто

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ачинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Житель Ачинска Красноярского края, чтобы привлечь к себе внимание, прокатился на сноуборде по проезжей части, он оштрафован, сообщает региональный главк СК РФ. По данным ведомства, сноубордист катился, зацепившись за ехавшую впереди машину, а за ними следовала машина сопровождения, которая контролировала его безопасность. "Спортсменом" оказался 29-летний местный житель, который со своими друзьями решил устроить опасную езду с целью привлечения общего внимания. Нарушитель был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ за движение по проезжей части вне салона транспортного средства, за что предусмотрен штраф 500 рублей", - говорится в сообщении. Также полицейские установили его знакомую, контролировавшую безопасность друга. Свою вину она признала и пообещала больше правила дорожного движения не нарушать. На автомобилистку составлены административные материалы за перестроение без сигнала поворота по ст. 12.14 КоАП РФ, за выключенные фары в момент движения в темное время суток по ст. 12.20 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 1000 рублей. Водитель, управлявший автомобилем с тросом, за который держался сноубордист, также будет привлечен к установленной законом ответственности.

https://ria.ru/20231104/vanna-1907459357.html

https://ria.ru/20231123/zaderzhanie-1911463325.html

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авто, россия, следственный комитет россии (ск рф), ачинск, красноярский край