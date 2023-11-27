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Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали - РИА Новости, 27.11.2023
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14:51 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/snoubord-1912137882.html
Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали
Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали - РИА Новости, 27.11.2023
Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали
Житель Ачинска Красноярского края, чтобы привлечь к себе внимание, прокатился на сноуборде по проезжей части, он оштрафован, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:51
2023-11-27T14:51
авто
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ачинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Житель Ачинска Красноярского края, чтобы привлечь к себе внимание, прокатился на сноуборде по проезжей части, он оштрафован, сообщает региональный главк СК РФ. По данным ведомства, сноубордист катился, зацепившись за ехавшую впереди машину, а за ними следовала машина сопровождения, которая контролировала его безопасность. "Спортсменом" оказался 29-летний местный житель, который со своими друзьями решил устроить опасную езду с целью привлечения общего внимания. Нарушитель был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ за движение по проезжей части вне салона транспортного средства, за что предусмотрен штраф 500 рублей", - говорится в сообщении. Также полицейские установили его знакомую, контролировавшую безопасность друга. Свою вину она признала и пообещала больше правила дорожного движения не нарушать. На автомобилистку составлены административные материалы за перестроение без сигнала поворота по ст. 12.14 КоАП РФ, за выключенные фары в момент движения в темное время суток по ст. 12.20 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 1000 рублей. Водитель, управлявший автомобилем с тросом, за который держался сноубордист, также будет привлечен к установленной законом ответственности.
https://ria.ru/20231104/vanna-1907459357.html
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россия
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авто, россия, следственный комитет россии (ск рф), ачинск, красноярский край
Авто, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ачинск, Красноярский край
Жителя Ачинска, прокатившегося на сноуборде по автодороге, оштрафовали

Прокатившегося на сноуборде по дороге жителя красноярского Ачинска оштрафовали

© ЧП Красноярск/TelegramМужчина, катающийся на сноуборде по обочине дороги в Ачинске
Мужчина, катающийся на сноуборде по обочине дороги в Ачинске
© ЧП Красноярск/Telegram
Мужчина, катающийся на сноуборде по обочине дороги в Ачинске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Житель Ачинска Красноярского края, чтобы привлечь к себе внимание, прокатился на сноуборде по проезжей части, он оштрафован, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным ведомства, сноубордист катился, зацепившись за ехавшую впереди машину, а за ними следовала машина сопровождения, которая контролировала его безопасность.
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«
"Спортсменом" оказался 29-летний местный житель, который со своими друзьями решил устроить опасную езду с целью привлечения общего внимания. Нарушитель был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ за движение по проезжей части вне салона транспортного средства, за что предусмотрен штраф 500 рублей", - говорится в сообщении.
Также полицейские установили его знакомую, контролировавшую безопасность друга. Свою вину она признала и пообещала больше правила дорожного движения не нарушать. На автомобилистку составлены административные материалы за перестроение без сигнала поворота по ст. 12.14 КоАП РФ, за выключенные фары в момент движения в темное время суток по ст. 12.20 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 1000 рублей.
Водитель, управлявший автомобилем с тросом, за который держался сноубордист, также будет привлечен к установленной законом ответственности.
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АвтоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)АчинскКрасноярский край
 
 
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