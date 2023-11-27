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Около 670 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Подмосковье - РИА Новости, 27.11.2023
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Новости Подмосковья
 
11:20 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/snegopad-1912057129.html
Около 670 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Подмосковье
Около 670 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Подмосковье - РИА Новости, 27.11.2023
Около 670 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Подмосковье
В ликвидации последствий снегопада в Подмосковье участвуют около 670 единиц спецтехники, очистка дорог продолжается, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:20
2023-11-27T11:20
новости подмосковья
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алексей гержик
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В ликвидации последствий снегопада в Подмосковье участвуют около 670 единиц спецтехники, очистка дорог продолжается, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Минувшей ночью на регион обрушился снегопад. Дорожные службы Московской области ночью вышли на уборку и обработку региональных и муниципальных дорог. "Для обеспечения безопасного проезда более 1,5 тысячи дорожных рабочих и порядка 670 единиц спецтехники продолжают очистку и обработку дорог. Оперативный штаб мониторит дорожную ситуацию, оперативно реагируя на изменения погоды, чтобы организовать превентивную противогололедную обработку проезжей части для обеспечения бесперебойного движения транспорта", – отметил заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что на особом контроле стоит работа общественного транспорта: все автобусы выведены на линию, диспетчерский состав работает в режиме повышенной готовности, организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог Московской области. Автомобилистов призвали по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Общественный транспорт в связи с погодными условиями работает по фактическому расписанию.
https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911593142.html
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московская область (подмосковье), алексей гержик, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, ЖКХ

Около 670 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСотрудники дорожной службы во время уборки участка автомобильной дороги
Сотрудники дорожной службы во время уборки участка автомобильной дороги - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Сотрудники дорожной службы во время уборки участка автомобильной дороги
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В ликвидации последствий снегопада в Подмосковье участвуют около 670 единиц спецтехники, очистка дорог продолжается, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Минувшей ночью на регион обрушился снегопад. Дорожные службы Московской области ночью вышли на уборку и обработку региональных и муниципальных дорог.
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"Для обеспечения безопасного проезда более 1,5 тысячи дорожных рабочих и порядка 670 единиц спецтехники продолжают очистку и обработку дорог. Оперативный штаб мониторит дорожную ситуацию, оперативно реагируя на изменения погоды, чтобы организовать превентивную противогололедную обработку проезжей части для обеспечения бесперебойного движения транспорта", – отметил заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба.
Он добавил, что на особом контроле стоит работа общественного транспорта: все автобусы выведены на линию, диспетчерский состав работает в режиме повышенной готовности, организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог Московской области.
Автомобилистов призвали по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Общественный транспорт в связи с погодными условиями работает по фактическому расписанию.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикЖКХ
 
 
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