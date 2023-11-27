https://ria.ru/20231127/smolenskaya_oblast-1912002960.html

При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал

При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал - РИА Новости, 27.11.2023

При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при уничтожении силами ПВО украинского БПЛА нет. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T01:26

2023-11-27T01:26

2023-11-27T01:26

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

россия

смоленск

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при уничтожении силами ПВО украинского БПЛА нет. Ранее министерство обороны РФ сообщало о том, что средства ПВО в воскресенье в 23.20 уничтожили украинский беспилотник над Смоленской областью. "Сегодня вечером в 23.20 силами ПВО Минобороны РФ и РЭБ в Смоленске была пресечена атака БПЛА. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - написал Анохин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911949958.html

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смоленская область, василий анохин, россия, смоленск