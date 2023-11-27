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При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал - РИА Новости, 27.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/smolenskaya_oblast-1912002960.html
При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал - РИА Новости, 27.11.2023
При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при уничтожении силами ПВО украинского БПЛА нет. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T01:26
2023-11-27T01:26
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
россия
смоленск
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при уничтожении силами ПВО украинского БПЛА нет. Ранее министерство обороны РФ сообщало о том, что средства ПВО в воскресенье в 23.20 уничтожили украинский беспилотник над Смоленской областью. "Сегодня вечером в 23.20 силами ПВО Минобороны РФ и РЭБ в Смоленске была пресечена атака БПЛА. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - написал Анохин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911949958.html
смоленская область
россия
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смоленская область, василий анохин, россия, смоленск
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Россия, Смоленск
При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал

Анохин: пострадавших и разрушений при уничтожении БПЛА в Смоленской области нет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на башню Веселуха Смоленского кремля с улицы Красный ручей
Вид на башню Веселуха Смоленского кремля с улицы Красный ручей - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вид на башню Веселуха Смоленского кремля с улицы Красный ручей. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при уничтожении силами ПВО украинского БПЛА нет.
Ранее министерство обороны РФ сообщало о том, что средства ПВО в воскресенье в 23.20 уничтожили украинский беспилотник над Смоленской областью.
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"Сегодня вечером в 23.20 силами ПВО Минобороны РФ и РЭБ в Смоленске была пресечена атака БПЛА. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - написал Анохин в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВасилий АнохинРоссияСмоленск
 
 
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