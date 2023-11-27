https://ria.ru/20231127/smolenskaya_oblast-1912002960.html
При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал - РИА Новости, 27.11.2023
При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при уничтожении силами ПВО украинского БПЛА нет. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T01:26
2023-11-27T01:26
2023-11-27T01:26
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
россия
смоленск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38989bcb8023969939b6c0c1bacfdd10.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при уничтожении силами ПВО украинского БПЛА нет. Ранее министерство обороны РФ сообщало о том, что средства ПВО в воскресенье в 23.20 уничтожили украинский беспилотник над Смоленской областью. "Сегодня вечером в 23.20 силами ПВО Минобороны РФ и РЭБ в Смоленске была пресечена атака БПЛА. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - написал Анохин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911949958.html
смоленская область
россия
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fea47eb029a4339dd2e871f3d949077d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, россия, смоленск
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Россия, Смоленск
При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
Анохин: пострадавших и разрушений при уничтожении БПЛА в Смоленской области нет