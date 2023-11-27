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Малков: Рязанская область с честью выдерживает все сложности

Малков: Рязанская область с честью выдерживает все сложности - РИА Новости, 27.11.2023

Малков: Рязанская область с честью выдерживает все сложности

Рязанская область, несмотря на непростые условия, "с честью выдерживает все сложности", заявил губернатор региона, секретарь реготделения партии "Единая Россия" РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T20:09

2023-11-27T20:09

2023-11-27T20:09

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Рязанская область, несмотря на непростые условия, "с честью выдерживает все сложности", заявил губернатор региона, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Павел Малков на областной партийной конференции, отметив рост показателей в промышленности и сельском хозяйстве. По данным пресс-службы правительства региона, в понедельник состоялась ХХХIХ конференция регионального отделения ЕР, на которой, в частности, были подведены итоги партийной работы в текущем году и обозначены задачи на перспективу. "Нужно обязательно реагировать на все изменения в обществе, на проблемы и требования людей… Все возможности сейчас у нас есть, надо работать и обеспечивать качественные изменения. Несмотря на непростые условия, регион с честью все сложности выдерживает, растет промышленное производство, сельское хозяйство. Во многом благодаря масштабной поддержке из федерального центра", - цитирует Малкова его пресс-служба. Губернатор отметил, что в регионе заработал современный корпус онкодиспансера, появляются новые ФАПы, возводятся и ремонтируются школы, детские сады, спортивные объекты, модернизируются библиотеки. Всего в этом году в регионе строятся 44 социальных объекта. Продолжается благоустройство территорий. По словам главы региона, в приоритетах – помощь участникам СВО и их семьям. "Считаю, что в предстоящий Год семьи, объявленный президентом, этой работе мы должны уделять еще больше внимания на всех участках, на всех направлениях. Также наша постоянная забота – это рязанские бойцы на передовой, они выполняют важнейшие государственные задачи. Мы не должны оставлять без внимания военнослужащих и их семьи", - сказал Малков. Он уточнил, что регион регулярно отправляет в зону СВО гуманитарные грузы. В этом году только по линии партии их общий объем составил более 1000 тонн.

https://ria.ru/20231123/blagoustroystvo-1911253879.html

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рязанская область, павел малков, единая россия, россия