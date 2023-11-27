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Два сквера благоустроили в Королеве в 2023 году - РИА Новости, 27.11.2023
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13:59 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/skvery-1912117275.html
Два сквера благоустроили в Королеве в 2023 году
Два сквера благоустроили в Королеве в 2023 году - РИА Новости, 27.11.2023
Два сквера благоустроили в Королеве в 2023 году
В этом году на территории подмосковного Королева привели в порядок два сквера, обновление общественных пространств проводится в наукограде ежегодно, сообщает... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:59
2023-11-27T13:59
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общество
благоустройство
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В этом году на территории подмосковного Королева привели в порядок два сквера, обновление общественных пространств проводится в наукограде ежегодно, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Так, в текущем году благоустроили сквер имени Лизы Чайкиной, который расположен в центре города рядом со школой и жилыми кварталами. Территория давно нуждалась в обновлении. Площадь сквера - 1,11 гектара - была полностью обновлена. После благоустройства здесь появились удобные пешеходные дорожки и скамейки, новые современные системы освещения и видеонаблюдения, несколько зон отдыха: спортивная, молодежная, детская игровая, а также зона для спокойного отдыха и прогулок, максимально отдаленная от парковки и мест активного досуга. Еще провели дополнительное озеленение. Еще один благоустроенный сквер – Тенистый. Здесь по просьбам жителей обустроили пешеходные дорожки, установили удобные скамейки и урны, привели в порядок зеленые насаждения, разбили цветущие клумбы и новые газоны, высадили более 100 молодых саженцев деревьев и кустарников, а также оборудовали дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения для безопасного отдыха и прогулок.
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королев, общество, благоустройство, парки
Королев, Общество, Благоустройство, Парки

Два сквера благоустроили в Королеве в 2023 году

© Фото : пресс-служба администрации КоролеваДва сквера благоустроили в Королеве в 2023 году
Два сквера благоустроили в Королеве в 2023 году - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Королева
Два сквера благоустроили в Королеве в 2023 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В этом году на территории подмосковного Королева привели в порядок два сквера, обновление общественных пространств проводится в наукограде ежегодно, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Так, в текущем году благоустроили сквер имени Лизы Чайкиной, который расположен в центре города рядом со школой и жилыми кварталами. Территория давно нуждалась в обновлении. Площадь сквера - 1,11 гектара - была полностью обновлена.
После благоустройства здесь появились удобные пешеходные дорожки и скамейки, новые современные системы освещения и видеонаблюдения, несколько зон отдыха: спортивная, молодежная, детская игровая, а также зона для спокойного отдыха и прогулок, максимально отдаленная от парковки и мест активного досуга. Еще провели дополнительное озеленение.
Еще один благоустроенный сквер – Тенистый. Здесь по просьбам жителей обустроили пешеходные дорожки, установили удобные скамейки и урны, привели в порядок зеленые насаждения, разбили цветущие клумбы и новые газоны, высадили более 100 молодых саженцев деревьев и кустарников, а также оборудовали дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения для безопасного отдыха и прогулок.
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