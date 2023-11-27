https://ria.ru/20231127/skvery-1912117275.html

Два сквера благоустроили в Королеве в 2023 году

Два сквера благоустроили в Королеве в 2023 году - РИА Новости, 27.11.2023

Два сквера благоустроили в Королеве в 2023 году

В этом году на территории подмосковного Королева привели в порядок два сквера, обновление общественных пространств проводится в наукограде ежегодно, сообщает... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:59

2023-11-27T13:59

2023-11-27T13:59

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благоустройство

парки

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В этом году на территории подмосковного Королева привели в порядок два сквера, обновление общественных пространств проводится в наукограде ежегодно, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Так, в текущем году благоустроили сквер имени Лизы Чайкиной, который расположен в центре города рядом со школой и жилыми кварталами. Территория давно нуждалась в обновлении. Площадь сквера - 1,11 гектара - была полностью обновлена. После благоустройства здесь появились удобные пешеходные дорожки и скамейки, новые современные системы освещения и видеонаблюдения, несколько зон отдыха: спортивная, молодежная, детская игровая, а также зона для спокойного отдыха и прогулок, максимально отдаленная от парковки и мест активного досуга. Еще провели дополнительное озеленение. Еще один благоустроенный сквер – Тенистый. Здесь по просьбам жителей обустроили пешеходные дорожки, установили удобные скамейки и урны, привели в порядок зеленые насаждения, разбили цветущие клумбы и новые газоны, высадили более 100 молодых саженцев деревьев и кустарников, а также оборудовали дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения для безопасного отдыха и прогулок.

https://ria.ru/20231122/korolev-1911009657.html

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королев, общество, благоустройство, парки