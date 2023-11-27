Власти Швейцарии больше заинтересованы в русофобии, заявил Гатилов
Гатилов: Швейцария больше заинтересована в русофобии, чем в решении проблем
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 ноя - РИА Новости. Руководство Швейцарии и президент страны Ален Берсе больше заинтересованы в проведении русофобской политики и поддержке Киева, чем в решении проблем, которые больше всего волнуют швейцарских граждан, говорится в опубликованном заявлении главы дипмиссии РФ в ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале постпредства.
Ежегодно в Швейцарии проводится социологическое исследование, отражающий наиболее беспокоящие темы для различных слоёв населения этой страны. В число пяти самых горячих тем в 2023 году вошли здравоохранение и медицинское страхование (40% респондентов), охрана окружающей среды и изменение климата (38% респондентов), пенсионное обеспечение (32% респондентов), отношения с Европой/ЕС, доступ на европейский рынок (26% респондентов) и энергетическая безопасность (26% респондентов).
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"Какой вывод можно сделать? Тот, что даже в такой зажиточной европейской стране как Швейцария есть немало острых внутренних проблем, вызывающих беспокойство у её жителей. Однако руководство Конфедерации, как показала недавняя поездка её президента А. Берсе на Украину, озабочено не ими, а тем, как бы не отстать от других русофобов и поучаствовать в "перформансе" киевского комика", - сказано в документе.
Гатилов подчёркивает, что тема Украины волнует только 13% респондентов (20% в 2022 году), в основном франкоязычных представителей поколения "бэби-бумеров" (1946-1964 гг.), "не вызывая особого отклика среди представителей последующих поколений X, Y и Z".
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"Всё это – очередное свидетельство недальновидной политики стран "коллективного Запада", ставящих чужие интересы выше чаяний своих граждан, часть из которых однажды спросит: "Куда же делся наш нейтралитет?", - заключил дипломат.
Президент Швейцарии Ален Берсе 25 ноября сообщил, что прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встретиться с Владимиром Зеленским.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.