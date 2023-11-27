https://ria.ru/20231127/shvetsiya-1912107006.html

Премьер Швеции прокомментировал призыв лидера правых сносить мечети

Премьер Швеции прокомментировал призыв лидера правых сносить мечети - РИА Новости, 27.11.2023

Премьер Швеции прокомментировал призыв лидера правых сносить мечети

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, комментируя заявление лидера шведской правой партии "Шведские демократы" Джимми Окессона о необходимости снести... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:39

2023-11-27T13:39

2023-11-27T13:39

швеция

ульф кристерссон

шведские демократы

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, комментируя заявление лидера шведской правой партии "Шведские демократы" Джимми Окессона о необходимости снести некоторые мечети в стране, заявил, что в Швеции не сносят культовые сооружения. В субботу Окессон выступил с речью на так называемых партийных днях в шведском Вестеросе. Среди прочего, он говорил о том, что мечети, по его мнению, являются очагами радикализации. По его словам, в долгосрочной перспективе необходимо начать "конфисковывать и сносить" здания мечетей, где "распространяется антидемократическая, антишведская пропаганда". "В Швеции мы не сносим культовые сооружения... Это (заявление - ред.) дает неверное представление о том, что представляет собой Швеция на международном уровне", - сказал премьер Кристерссон телеканалу SVT Nyheter. Премьер-министр Швеции добавил, что делающим подобного рода заявления "следует опомниться", а также напомнил, что страна "сейчас живет в опасное время". На выборах в сентябре прошлого года "Шведские демократы" набрали 20,5% голосов, став самой большой в "правом крыле". Партия, среди прочего, выступает за ужесточение иммиграционной политики, сокращение количества беженцев, принимаемых страной, и ограничение возможностей въезда в Швецию родственников уже находящихся в ней иммигрантов. Ранее Служба госбезопасности Швеции сообщила, что уровень террористической угрозы в Швеции повышен до четвертого из пяти, страна превратилась в приоритетную цель исламистов на фоне акций с сожжением Корана.

https://ria.ru/20231012/koran-1902269453.html

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швеция, ульф кристерссон, шведские демократы