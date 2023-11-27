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В РСТ рассказали, как непогода на юге повлияла на туристов

В РСТ рассказали, как непогода на юге повлияла на туристов - РИА Новости, 27.11.2023

В РСТ рассказали, как непогода на юге повлияла на туристов

Шторм в Крыму и Сочи не оказал серьезного влияния на отдых туристов благодаря готовности экстренных служб и местных жителей к приходу непогоды, сообщает RTN со... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:27

2023-11-27T18:27

2023-11-27T18:27

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Шторм в Крыму и Сочи не оказал серьезного влияния на отдых туристов благодаря готовности экстренных служб и местных жителей к приходу непогоды, сообщает RTN со ссылкой на местных туроператоров-членов Российского союза туриндустрии (РСТ).В Сочи заезд и выезд гостей происходит в штатном режиме. На курортах Крыма есть отели, получившие незначительные повреждения. В обоих регионах идет активная ликвидация последствий стихии."В Сочи стихия действительно разгулялась, но были предупреждения, и, главное, никто из туристов не пострадал. Сейчас идет расчистка улиц, убираются ветки, упавшие деревья. Вчера порядка десяти рейсов в Сочи были вынуждены уйти на запасные аэродромы, но сегодня, в понедельник, местный аэропорт работает в штатном режиме. Как в принципе и весь курорт", – подчеркивает вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.Генеральный директор сочинского туроператора "Ривьера" Бэлла Тарасова подтвердила, что большая часть курорта Сочи работает. "Шторм очень серьезный, затронул практически все наше черноморское побережье. Но его ждали, экстренные службы были готовы, как и жители, и туристы. Стихия коснулась отдельных районов", – рассказала она.По ее словам, в Сочи понедельник не объявляли нерабочим днем, как в Крыму, люди добрались нормально на работу. "Все спокойно, туристов отправляем и принимаем. Люди улетают авиарейсами и поездами, здесь все как обычно", – добавила она.По словам Тарасовой, последствия стихии еще не ликвидированы, прибрежную часть заливает, частично подмыта железная дорога, но работа идет. Она подчеркнула, что загрузка курорта в этом году очень высокая, несмотря на то, что конец ноября и начало декабря традиционно считаются низким сезоном.По словам директора крымского туроператора "Ласпи" Елены Баженовой, обстановка на полуострове нормальная. "Ситуация в реальности спокойнее, чем кадры в соцсетях, которые фиксируют какой-то один конкретный момент. В целом в это время года сильный шторм или ураган в Крыму – обычное явление, курорты в целом к ним готовы", – отметила она. По словам эксперта, сложнее там, где низкий берег, например, в Евпатории, есть подтопления и разрушения, из некоторых отелей пришлось эвакуировать гостей."В отеле "Мрия" сообщили, что смыло гальку в море, в санатории "Форос" повыбивало плитку на дорожках. В севастопольской "Бухте мечты", которая расположена прямо на берегу, сильно подтопило спа-зону, но с самими апартаментами все нормально, потому что они расположены высоко. Самое грустное – разбита волной такая достопримечательность Севастополя, как "Аквариум", один из старейших в Европе, первый вообще в России. Многие его обитатели, к сожалению, погибли", – рассказала Баженова.Как сообщил глава отделения РСТ в Крыму, соучредитель группы компаний "Кандагар" Борис Зелинский, серьезных разрушений на полуострове нет, но ликвидация последствий урагана займет какое-то время. Он также отметил, что туристов сейчас больше, чем год назад.

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