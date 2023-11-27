https://ria.ru/20231127/shtorm-1912001512.html

Жителей Севастополя предупредили, что пик шторма только впереди

Жителей Севастополя предупредили, что пик шторма только впереди - РИА Новости, 27.11.2023

Жителей Севастополя предупредили, что пик шторма только впереди

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пик шторма в Севастополе, согласно прогнозам, ещё впереди, а ночью может быть минусовая температура. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T00:58

2023-11-27T00:58

2023-11-27T00:58

севастополь

евпатория

саки (крым)

михаил развожаев

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пик шторма в Севастополе, согласно прогнозам, ещё впереди, а ночью может быть минусовая температура. "По прогнозам, пик шторма еще впереди. Ночью может быть минусовая температура, поэтому начинаем подсыпать дороги в самых трудных местах", - написал он в своём Telegram-канале. Кроме того, Развожаев заявил, что капитальная уборка Севастополя начнется, когда будет пройден пик стихии, а оперштаб продолжит работу всю ночь. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления.

https://ria.ru/20231127/feyki-1911999144.html

севастополь

евпатория

саки (крым)

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севастополь, евпатория, саки (крым), михаил развожаев