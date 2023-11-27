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Жителей Севастополя предупредили, что пик шторма только впереди - РИА Новости, 27.11.2023
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00:58 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912001512.html
Жителей Севастополя предупредили, что пик шторма только впереди
Жителей Севастополя предупредили, что пик шторма только впереди - РИА Новости, 27.11.2023
Жителей Севастополя предупредили, что пик шторма только впереди
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пик шторма в Севастополе, согласно прогнозам, ещё впереди, а ночью может быть минусовая температура. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T00:58
2023-11-27T00:58
севастополь
евпатория
саки (крым)
михаил развожаев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пик шторма в Севастополе, согласно прогнозам, ещё впереди, а ночью может быть минусовая температура. "По прогнозам, пик шторма еще впереди. Ночью может быть минусовая температура, поэтому начинаем подсыпать дороги в самых трудных местах", - написал он в своём Telegram-канале. Кроме того, Развожаев заявил, что капитальная уборка Севастополя начнется, когда будет пройден пик стихии, а оперштаб продолжит работу всю ночь. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления.
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севастополь
евпатория
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севастополь, евпатория, саки (крым), михаил развожаев
Севастополь, Евпатория, Саки (Крым), Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили, что пик шторма только впереди

Развожаев: пик шторма в Севастополе впереди, температура может быть минусовая

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка под зонтом в Крыму во время ливня
Девушка под зонтом в Крыму во время ливня - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Девушка под зонтом в Крыму во время ливня. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пик шторма в Севастополе, согласно прогнозам, ещё впереди, а ночью может быть минусовая температура.
"По прогнозам, пик шторма еще впереди. Ночью может быть минусовая температура, поэтому начинаем подсыпать дороги в самых трудных местах", - написал он в своём Telegram-канале.
Кроме того, Развожаев заявил, что капитальная уборка Севастополя начнется, когда будет пройден пик стихии, а оперштаб продолжит работу всю ночь.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления.
Хакер - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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СевастопольЕвпаторияСаки (Крым)Михаил Развожаев
 
 
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