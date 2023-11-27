В одной из школ в центре Москвы усилили охрану из-за анонимных угроз
В школе №1253 в центре Москвы усилили охрану из-за анонимных угроз
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Охрану усилили в московской школе №1253 из-за анонимных угроз, которые появились в одном из Telegram-каналов, правоохранительные органы обследовали все помещения учебного заведения и никаких подозрительных предметов не нашли, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Наталья Акулова.
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"В воскресенье, 26 ноября, в одном из Telegram-каналов, который, вероятно, создали ученики нашей школы, были опубликованы сообщения с угрозами. Мы незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты тщательно обследовали все помещения школы, никаких подозрительных предметов найдено не было", - рассказала директор.
По ее словам, сейчас в школе усилили охрану, а безопасность обеспечивают в соответствии со всеми требованиями.
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"Во всех зданиях школы установлены технические средства охраны: видеодомофоны на главных калитках и входных группах с передачей аудио- и видеосигналов на пост охраны, камеры видеонаблюдения, с помощью которых контролируется вход и въезд на территорию образовательной организации. Также в каждом здании установлены кнопки экстренного вызова полиции, работу которых ежедневно проверяют сотрудники охраны", - уточнила Акулова.
Директор добавила, что неконтролируемый допуск посторонних на территорию образовательных организаций исключается.
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"В настоящее время учебные занятия продолжаются в обычном режиме. Мы делаем все необходимое для обеспечения безопасности детей - это приоритетная для нас задача, поэтому просим родителей не поддаваться панике. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов и администрации школы", - сообщила Акулова.