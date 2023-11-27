https://ria.ru/20231127/shkola-1912194857.html

В одной из школ в центре Москвы усилили охрану из-за анонимных угроз

В одной из школ в центре Москвы усилили охрану из-за анонимных угроз - РИА Новости, 27.11.2023

В одной из школ в центре Москвы усилили охрану из-за анонимных угроз

Охрану усилили в московской школе №1253 из-за анонимных угроз, которые появились в одном из Telegram-каналов, правоохранительные органы обследовали все... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:29

2023-11-27T17:29

2023-11-27T17:29

москва

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Охрану усилили в московской школе №1253 из-за анонимных угроз, которые появились в одном из Telegram-каналов, правоохранительные органы обследовали все помещения учебного заведения и никаких подозрительных предметов не нашли, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Наталья Акулова. "В воскресенье, 26 ноября, в одном из Telegram-каналов, который, вероятно, создали ученики нашей школы, были опубликованы сообщения с угрозами. Мы незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты тщательно обследовали все помещения школы, никаких подозрительных предметов найдено не было", - рассказала директор. По ее словам, сейчас в школе усилили охрану, а безопасность обеспечивают в соответствии со всеми требованиями. "Во всех зданиях школы установлены технические средства охраны: видеодомофоны на главных калитках и входных группах с передачей аудио- и видеосигналов на пост охраны, камеры видеонаблюдения, с помощью которых контролируется вход и въезд на территорию образовательной организации. Также в каждом здании установлены кнопки экстренного вызова полиции, работу которых ежедневно проверяют сотрудники охраны", - уточнила Акулова. Директор добавила, что неконтролируемый допуск посторонних на территорию образовательных организаций исключается. "В настоящее время учебные занятия продолжаются в обычном режиме. Мы делаем все необходимое для обеспечения безопасности детей - это приоритетная для нас задача, поэтому просим родителей не поддаваться панике. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов и администрации школы", - сообщила Акулова.

https://ria.ru/20231120/ugrozy-1910648340.html

https://ria.ru/20231027/minirovanie-1905733372.html

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