https://ria.ru/20231127/shkola-1912161205.html

СПЧ выступил за обязательное знание русского языка при поступлении в школы

СПЧ выступил за обязательное знание русского языка при поступлении в школы - РИА Новости, 27.11.2023

СПЧ выступил за обязательное знание русского языка при поступлении в школы

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступает за то, чтобы все дети, которые поступают в школы, знали русский язык, заявил... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:57

2023-11-27T15:57

2023-11-27T16:32

общество

валерий фадеев

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступает за то, чтобы все дети, которые поступают в школы, знали русский язык, заявил председатель Совета Валерий Фадеев."Совет по правам человека выступает за то, чтобы были внесены изменения в закон, и все дети, поступающие в школу, знали русский язык. Их надо обучить русскому языку, если уж мы считаем, что мигранты, их семьи и дети нам нужны", - сказал Фадеев во время секции "Миграционная политика" XXV Всемирного Русского Народного Собора.По его словам, многие учителя сегодня перегружены и работают по двойной ставке. Некоторые дети совсем не знают русский язык, и их надо учить русскому как иностранному - это другая квалификация и другие знания. Поэтому правительству необходимо принимать решение о финансировании и создании специальных центров по обучению русскому языку."Проблема не в том, откуда приехал человек. А проблема в том, что мы допускаем, например, во врачебной сфере специалистов, про которых мы не знаем, являются ли они специалистами. У нас нет возможности экзаменовать этих людей", - объяснил Фадеев.Юбилейный XXV Всемирный Русский Народный Собор проходит в Москве 27-28 ноября. В первый день состоялись 11 секций, на которых представители министерств, депутаты Госдумы и Совета Федерации, экономисты, ученые и главы регионов России, представители духовенства и творческой интеллигенции обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкивается наша страна.

https://ria.ru/20231116/yazyk-1909783414.html

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общество, валерий фадеев