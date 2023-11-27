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На Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию - РИА Новости, 27.11.2023
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16:40 27.11.2023 (обновлено: 18:30 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/shabutdinov-1912178180.html
На Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию
На Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию - РИА Новости, 27.11.2023
На Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию
Двенадцать человек, пострадавших от действий блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, написали на него заявления в полицию, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:40
2023-11-27T18:30
аяз шабутдинов
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Двенадцать человек, пострадавших от действий блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, написали на него заявления в полицию, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев."Двенадцать новых человек, которых не было в списках МВД, подали заявления на Шабутдинова. Все они приняты ведомством для рассмотрения", — сказал он. Ковалев уточнил, что в выходные он организовал встречу пострадавших от "незаконной деятельности Аяза Шабутдинова и других блогеров".На прошлой неделе Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнес-тренера. Адвокат Калой Альхигов тогда рассказал РИА Новости, что "обвинение и следствие собирает заявления" на его клиента, а помогают им в этом "какие-то псевдоактивисты". Официально в деле фигурируют восемь потерпевших.Блогера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он возглавлял образовательный "Like центр" и вместе с сообщниками предлагал желающим купить различные курсы, тренинги и вебинары, на которых обещал научить "эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Убежденные в якобы высокой результативности образовательных программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей.Вину Шабутдинов не признает. По инкриминируемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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аяз шабутдинов, происшествия, россия, москва
Аяз Шабутдинов, Происшествия, Россия, Москва
На Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию

На Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию о мошенничестве

© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов
Блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Блогер Аяз Шабутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Двенадцать человек, пострадавших от действий блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, написали на него заявления в полицию, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
«
"Двенадцать новых человек, которых не было в списках МВД, подали заявления на Шабутдинова. Все они приняты ведомством для рассмотрения", — сказал он.
Ковалев уточнил, что в выходные он организовал встречу пострадавших от "незаконной деятельности Аяза Шабутдинова и других блогеров".
На прошлой неделе Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бизнес-тренера. Адвокат Калой Альхигов тогда рассказал РИА Новости, что "обвинение и следствие собирает заявления" на его клиента, а помогают им в этом "какие-то псевдоактивисты". Официально в деле фигурируют восемь потерпевших.
Блогера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он возглавлял образовательный "Like центр" и вместе с сообщниками предлагал желающим купить различные курсы, тренинги и вебинары, на которых обещал научить "эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Убежденные в якобы высокой результативности образовательных программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей.
Вину Шабутдинов не признает. По инкриминируемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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