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В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека - РИА Новости, 27.11.2023
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09:51 27.11.2023 (обновлено: 10:00 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/sevastopol-1912033389.html
В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека
В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека - РИА Новости, 27.11.2023
В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека
Три человека получили травмы из-за удара стихии в Севастополе, упало 189 деревьев, повреждено 42 автомобиля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:51
2023-11-27T10:00
севастополь
происшествия
евпатория
республика крым
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Три человека получили травмы из-за удара стихии в Севастополе, упало 189 деревьев, повреждено 42 автомобиля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале в понедельник."Травмы получили три человека, они госпитализированы. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля" , - написал Развожаев.На данный момент, сообщил он, зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений.По словам Развожаева, оборвались 74 линий электропередачи (10 устранены), без электричества остаются 354 дома: 25 многоквартирных (проживает 1472 человека), 329 частных (проживает 987 человек). Социально значимые объекты под отключение не попали.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В Республике Крым один человек пропал без вести, четверо пострадали, сообщало МЧС РФ.В Евпатории остановили трамваи, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, как и часть трассы на побережье между Судаком и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.
https://ria.ru/20231127/pogibshiy-1912032336.html
https://ria.ru/20231127/evpatoriya-1912022534.html
севастополь
евпатория
республика крым
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севастополь, происшествия, евпатория, республика крым, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии
Севастополь, Происшествия, Евпатория, Республика Крым, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека

В Севастополе из-за разгула стихии пострадали три человека

© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПоваленные штормом деревья в Севастополе
Поваленные штормом деревья в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Поваленные штормом деревья в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Три человека получили травмы из-за удара стихии в Севастополе, упало 189 деревьев, повреждено 42 автомобиля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале в понедельник.
"Травмы получили три человека, они госпитализированы. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля" , - написал Развожаев.
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На данный момент, сообщил он, зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений.
По словам Развожаева, оборвались 74 линий электропередачи (10 устранены), без электричества остаются 354 дома: 25 многоквартирных (проживает 1472 человека), 329 частных (проживает 987 человек). Социально значимые объекты под отключение не попали.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В Республике Крым один человек пропал без вести, четверо пострадали, сообщало МЧС РФ.
В Евпатории остановили трамваи, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, как и часть трассы на побережье между Судаком и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.
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СевастопольПроисшествияЕвпаторияРеспублика КрымМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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