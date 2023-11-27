https://ria.ru/20231127/sevastopol-1912033389.html

В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека

В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека - РИА Новости, 27.11.2023

В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека

Три человека получили травмы из-за удара стихии в Севастополе, упало 189 деревьев, повреждено 42 автомобиля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:51

2023-11-27T09:51

2023-11-27T10:00

севастополь

происшествия

евпатория

республика крым

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Три человека получили травмы из-за удара стихии в Севастополе, упало 189 деревьев, повреждено 42 автомобиля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале в понедельник."Травмы получили три человека, они госпитализированы. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля" , - написал Развожаев.На данный момент, сообщил он, зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений.По словам Развожаева, оборвались 74 линий электропередачи (10 устранены), без электричества остаются 354 дома: 25 многоквартирных (проживает 1472 человека), 329 частных (проживает 987 человек). Социально значимые объекты под отключение не попали.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В Республике Крым один человек пропал без вести, четверо пострадали, сообщало МЧС РФ.В Евпатории остановили трамваи, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, как и часть трассы на побережье между Судаком и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.

https://ria.ru/20231127/pogibshiy-1912032336.html

https://ria.ru/20231127/evpatoriya-1912022534.html

севастополь

евпатория

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, происшествия, евпатория, республика крым, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии