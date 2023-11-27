В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека
В Севастополе из-за разгула стихии пострадали три человека
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПоваленные штормом деревья в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Поваленные штормом деревья в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Три человека получили травмы из-за удара стихии в Севастополе, упало 189 деревьев, повреждено 42 автомобиля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале в понедельник.
"Травмы получили три человека, они госпитализированы. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля" , - написал Развожаев.
На данный момент, сообщил он, зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений.
По словам Развожаева, оборвались 74 линий электропередачи (10 устранены), без электричества остаются 354 дома: 25 многоквартирных (проживает 1472 человека), 329 частных (проживает 987 человек). Социально значимые объекты под отключение не попали.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В Республике Крым один человек пропал без вести, четверо пострадали, сообщало МЧС РФ.
В Евпатории остановили трамваи, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, как и часть трассы на побережье между Судаком и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.