https://ria.ru/20231127/sevastopol-1912000498.html
В Севастополе из-за шторма пострадали три человека
В Севастополе из-за шторма пострадали три человека - РИА Новости, 27.11.2023
В Севастополе из-за шторма пострадали три человека
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе из-за шторма упали 63 дерева, три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, фасады трех... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T00:48
2023-11-27T00:48
2023-11-27T01:04
севастополь
михаил развожаев
евпатория
саки (крым)
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе из-за шторма упали 63 дерева, три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, фасады трех строений, 17 транспортных средств, а три человека получили травмы."Заслушал доклады от всех оперативных служб. По состоянию на этот час зафиксировано падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы", - написал он в своём Telegram-канале.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления.
https://ria.ru/20231127/feyki-1911999144.html
севастополь
евпатория
саки (крым)
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севастополь, михаил развожаев, евпатория, саки (крым), происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Евпатория, Саки (Крым), Происшествия
В Севастополе из-за шторма пострадали три человека
Развожаев: в Севастополе шторм повредил крыши 20 домов и фасады трех зданий