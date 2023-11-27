https://ria.ru/20231127/sanktsii-1912109682.html
Путин прокомментировал западные санкции против российской банковской сферы
Путин прокомментировал западные санкции против российской банковской сферы - РИА Новости, 28.11.2023
Путин прокомментировал западные санкции против российской банковской сферы
Западные страны не ожидали, что российские банки смогут справиться с введенными против них санкциями, сказал Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-27T13:44
2023-11-27T13:44
2023-11-28T00:12
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Западные страны не ожидали, что российские банки смогут справиться с введенными против них санкциями, сказал Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным."Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне", — отметил президент.Костин, в свою очередь, подчеркнул, что кредитные организации готовились к различному развитию событий, но экономика подтвердила свою устойчивость и продемонстрировала рост.Как сообщал Путин на минувшей неделе, по данным премьер-министра Михаила Мишустина, рост ВВП по итогам года превысит 3%.
https://ria.ru/20231126/sanktsii-1911980282.html
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экономика, владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Путин прокомментировал западные санкции против российской банковской сферы
Путин: Запад не ожидал, что российские банки смогут преодолеть трудности
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Западные страны не ожидали, что российские банки смогут справиться с введенными против них санкциями, сказал Владимир Путин на встрече
с главой ВТБ Андреем Костиным.
"Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне", — отметил президент.
Костин, в свою очередь, подчеркнул, что кредитные организации готовились к различному развитию событий, но экономика подтвердила свою устойчивость и продемонстрировала рост.
Как сообщал Путин на минувшей неделе, по данным премьер-министра Михаила Мишустина, рост ВВП по итогам года превысит 3%.
Немецкий политик считает, что санкции против России вредят Германии