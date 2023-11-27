https://ria.ru/20231127/sanktsii-1912109682.html

Путин прокомментировал западные санкции против российской банковской сферы

Путин прокомментировал западные санкции против российской банковской сферы - РИА Новости, 28.11.2023

Путин прокомментировал западные санкции против российской банковской сферы

Западные страны не ожидали, что российские банки смогут справиться с введенными против них санкциями, сказал Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-27T13:44

2023-11-27T13:44

2023-11-28T00:12

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Западные страны не ожидали, что российские банки смогут справиться с введенными против них санкциями, сказал Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным."Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне", — отметил президент.Костин, в свою очередь, подчеркнул, что кредитные организации готовились к различному развитию событий, но экономика подтвердила свою устойчивость и продемонстрировала рост.Как сообщал Путин на минувшей неделе, по данным премьер-министра Михаила Мишустина, рост ВВП по итогам года превысит 3%.

https://ria.ru/20231126/sanktsii-1911980282.html

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экономика, владимир путин