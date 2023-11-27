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В двух районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 27.11.2023
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06:49 27.11.2023 (обновлено: 06:50 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/sakhalin-1912014778.html
В двух районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
В двух районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 27.11.2023
В двух районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение объявлено на вторник в двух муниципалитетах Сахалина в связи с прохождением циклона, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:49
2023-11-27T06:50
сахалин
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на вторник в двух муниципалитетах Сахалина в связи с прохождением циклона, информирует региональный главк МЧС России. "Двадцать восьмого ноября на территории Долинского и Макаровского районов прогнозируются умеренные осадки (преимущественно снег), местами сильные, ветер 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении ведомства. По информации спасателей, в администрации районов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области.
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сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сахалин, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В двух районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В двух муниципалитетах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на вторник в двух муниципалитетах Сахалина в связи с прохождением циклона, информирует региональный главк МЧС России.
«
"Двадцать восьмого ноября на территории Долинского и Макаровского районов прогнозируются умеренные осадки (преимущественно снег), местами сильные, ветер 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении ведомства.
По информации спасателей, в администрации районов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области.
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СахалинРоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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