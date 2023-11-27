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В двух районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
В двух районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 27.11.2023
В двух районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение объявлено на вторник в двух муниципалитетах Сахалина в связи с прохождением циклона, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:49
2023-11-27T06:49
2023-11-27T06:50
сахалин
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сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на вторник в двух муниципалитетах Сахалина в связи с прохождением циклона, информирует региональный главк МЧС России. "Двадцать восьмого ноября на территории Долинского и Макаровского районов прогнозируются умеренные осадки (преимущественно снег), местами сильные, ветер 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении ведомства. По информации спасателей, в администрации районов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области.
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сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сахалин, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В двух районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
В двух муниципалитетах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона