https://ria.ru/20231127/rudnik-1912017911.html

В Якутии возбудили дело после ЧП с выбросом метана на руднике "Удачный"

В Якутии возбудили дело после ЧП с выбросом метана на руднике "Удачный" - РИА Новости, 27.11.2023

В Якутии возбудили дело после ЧП с выбросом метана на руднике "Удачный"

Уголовное дело заведено в Якутии после ЧП с выбросом метана на алмазном руднике "Удачный", в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба СУ... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T07:49

2023-11-27T07:49

2023-11-27T07:49

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

алроса

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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Якутии после ЧП с выбросом метана на алмазном руднике "Удачный", в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Ранее на руднике "Удачный" алмазодобывающей компании "Алроса" на глубине 580 метров произошел выброс метана. В результате ЧП погибли три человека, еще два пострадали. Все работники рудника эвакуированы. Работу на объекте возобновят после замеров концентрации метана. Компания заявила о готовности помочь семьям погибших и пострадавших. "Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть трех лиц)", - сообщили в пресс-службе. По данным следствия, авария на руднике произошла в понедельник при выполнении работ по восстановлению вентиляции. "Количество пострадавших устанавливается. В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.

https://ria.ru/20231127/alrosa-1912011257.html

https://ria.ru/20231123/turtsiya-1911235175.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), алроса