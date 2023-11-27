https://ria.ru/20231127/rudnik-1912006540.html
Всех работников рудника в Якутии, где произошел выброс метана, эвакуировали
Всех работников рудника в Якутии, где произошел выброс метана, эвакуировали - РИА Новости, 27.11.2023
Всех работников рудника в Якутии, где произошел выброс метана, эвакуировали
Все работники рудника "Удачный", где из-за выброса метана погибли три человека и двое пострадали, эвакуированы, начата проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:54
2023-11-27T02:54
2023-11-27T02:54
алроса
происшествия
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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Все работники рудника "Удачный", где из-за выброса метана погибли три человека и двое пострадали, эвакуированы, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным прокуратуры погибли работники рудника - 1976, 1971 и 1977 годов рождения. Выброс метана случился на 580 горизонте (отметка -580) рудника "Удачный" в Якутии. На месте работает прокурор города Удачного. "В настоящее время все работники из рудника эвакуированы. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям происшествия, соблюдению законодательства об охране труда, промышленной безопасности и другим вопросам", - доложили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое пострадали из-за выброса метана на руднике "Удачный" алмазодобывающей компании "АЛРОСА" в Якутии.
https://ria.ru/20231117/obrushenie-1909988395.html
https://ria.ru/20230915/obrushenie-1896494721.html
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алроса, происшествия
Всех работников рудника в Якутии, где произошел выброс метана, эвакуировали
Работники рудника "Удачный" в Якутии, где произошел выброс метана, эвакуированы