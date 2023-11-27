https://ria.ru/20231127/rozysk-1912182506.html

В Самаре ищут пропавших мальчиков-близнецов

В Самаре ищут пропавших мальчиков-близнецов - РИА Новости, 27.11.2023

В Самаре ищут пропавших мальчиков-близнецов

Полицейские ищут мальчиков-близнецов 2011 года рождения в Самаре, которые в понедельник вышли из дома и до настоящего момента не вернулись, сообщили журналистам РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:50

2023-11-27T16:50

2023-11-27T16:50

происшествия

самара

самарская область

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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Полицейские ищут мальчиков-близнецов 2011 года рождения в Самаре, которые в понедельник вышли из дома и до настоящего момента не вернулись, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. "Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавших братьев-близнецов - Пикаловых Дмитрия и Александра 2011 года рождения, которые 27 ноября текущего года вышли из дома, расположенного на улице Пугачевский тракт, 61, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Ориентировка с приметами пропавших направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации", - говорится в сообщении регионального главка МВД. Мальчикам на вид 12 лет, их рост - около 155 сантиметров, у них темно-русые волосы и карие глаза. Один из пропавших одет в куртку черно-коричневого цвета, второй - в красную куртку и темно-красную шапку, у обоих джинсы темного цвета и черно-белые кроссовки, а также рюкзаки с изображением волка. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчиков, обратиться в ближайшее подразделение полиции.

https://ria.ru/20231019/rebenok-1903788730.html

https://ria.ru/20231107/proisshestvie-1907832499.html

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, самара, самарская область