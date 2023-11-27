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В Самаре ищут пропавших мальчиков-близнецов - РИА Новости, 27.11.2023
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16:50 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/rozysk-1912182506.html
В Самаре ищут пропавших мальчиков-близнецов
В Самаре ищут пропавших мальчиков-близнецов - РИА Новости, 27.11.2023
В Самаре ищут пропавших мальчиков-близнецов
Полицейские ищут мальчиков-близнецов 2011 года рождения в Самаре, которые в понедельник вышли из дома и до настоящего момента не вернулись, сообщили журналистам РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:50
2023-11-27T16:50
происшествия
самара
самарская область
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Полицейские ищут мальчиков-близнецов 2011 года рождения в Самаре, которые в понедельник вышли из дома и до настоящего момента не вернулись, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. "Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавших братьев-близнецов - Пикаловых Дмитрия и Александра 2011 года рождения, которые 27 ноября текущего года вышли из дома, расположенного на улице Пугачевский тракт, 61, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Ориентировка с приметами пропавших направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации", - говорится в сообщении регионального главка МВД. Мальчикам на вид 12 лет, их рост - около 155 сантиметров, у них темно-русые волосы и карие глаза. Один из пропавших одет в куртку черно-коричневого цвета, второй - в красную куртку и темно-красную шапку, у обоих джинсы темного цвета и черно-белые кроссовки, а также рюкзаки с изображением волка. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчиков, обратиться в ближайшее подразделение полиции.
https://ria.ru/20231019/rebenok-1903788730.html
https://ria.ru/20231107/proisshestvie-1907832499.html
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происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
В Самаре ищут пропавших мальчиков-близнецов

В Самаре ищут пропавших мальчиков-близнецов 2011 года рождения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Полицейские ищут мальчиков-близнецов 2011 года рождения в Самаре, которые в понедельник вышли из дома и до настоящего момента не вернулись, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
"Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавших братьев-близнецов - Пикаловых Дмитрия и Александра 2011 года рождения, которые 27 ноября текущего года вышли из дома, расположенного на улице Пугачевский тракт, 61, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Ориентировка с приметами пропавших направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации", - говорится в сообщении регионального главка МВД.
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Мальчикам на вид 12 лет, их рост - около 155 сантиметров, у них темно-русые волосы и карие глаза. Один из пропавших одет в куртку черно-коричневого цвета, второй - в красную куртку и темно-красную шапку, у обоих джинсы темного цвета и черно-белые кроссовки, а также рюкзаки с изображением волка.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчиков, обратиться в ближайшее подразделение полиции.
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