https://ria.ru/20231127/rosmorrechflot-1912023731.html
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark - РИА Новости, 27.11.2023
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark
Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:06
2023-11-27T09:06
2023-11-27T12:55
происшествия
египет
белиз
анапа
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. Ранее ведомство сообщило, что сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма. На борту находится 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. "Как только позволит погода", - ответили в ведомстве на вопрос о начале аварийно-спасательной операции. В Росморречфлоте добавили, что о пострадавших на борту капитан не сообщал. По данным Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Получив штормовое предупреждение, оно перешло на якорную стоянку. Примерно в 23.00 мск в воскресенье сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега.
https://ria.ru/20231127/sukhogruz-1912014920.html
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907104280.html
египет
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, египет, белиз, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Египет, Белиз, Анапа, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark
Росморречфлот: снятие с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Ранее ведомство сообщило, что сухогруз Blue Shark под флагом Белиза
выбросило на мель возле Анапы
после сильного шторма. На борту находится 21 человек экипажа, граждане Сирии
, Индии
и Египта
.
У Анапы после шторма выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза
"Как только позволит погода", - ответили в ведомстве на вопрос о начале аварийно-спасательной операции.
В Росморречфлоте добавили, что о пострадавших на борту капитан не сообщал.
По данным Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно ожидало в морском порту Тамань
погрузки ячменя для Египта. Получив штормовое предупреждение, оно перешло на якорную стоянку.
Примерно в 23.00 мск в воскресенье сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега.
В Благовещенске судно с пассажирами село на мель на реке Амур