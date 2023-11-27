https://ria.ru/20231127/rosmorrechflot-1912023731.html

В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark

В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark - РИА Новости, 27.11.2023

В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark

Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:06

2023-11-27T09:06

2023-11-27T12:55

происшествия

египет

белиз

анапа

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. Ранее ведомство сообщило, что сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма. На борту находится 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. "Как только позволит погода", - ответили в ведомстве на вопрос о начале аварийно-спасательной операции. В Росморречфлоте добавили, что о пострадавших на борту капитан не сообщал. По данным Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Получив штормовое предупреждение, оно перешло на якорную стоянку. Примерно в 23.00 мск в воскресенье сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега.

https://ria.ru/20231127/sukhogruz-1912014920.html

https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907104280.html

египет

белиз

анапа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, египет, белиз, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)