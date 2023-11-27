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В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark - РИА Новости, 27.11.2023
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09:06 27.11.2023 (обновлено: 12:55 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/rosmorrechflot-1912023731.html
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark - РИА Новости, 27.11.2023
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark
Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:06
2023-11-27T12:55
происшествия
египет
белиз
анапа
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. Ранее ведомство сообщило, что сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма. На борту находится 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. "Как только позволит погода", - ответили в ведомстве на вопрос о начале аварийно-спасательной операции. В Росморречфлоте добавили, что о пострадавших на борту капитан не сообщал. По данным Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Получив штормовое предупреждение, оно перешло на якорную стоянку. Примерно в 23.00 мск в воскресенье сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега.
https://ria.ru/20231127/sukhogruz-1912014920.html
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907104280.html
египет
белиз
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происшествия, египет, белиз, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Египет, Белиз, Анапа, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с сухогрузом Blue Shark

Росморречфлот: снятие с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода

© Кадр видео очевидцаСухогруз Blue Shark, севший на мель в Витязево
Сухогруз Blue Shark, севший на мель в Витязево
© Кадр видео очевидца
Сухогруз Blue Shark, севший на мель в Витязево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Ранее ведомство сообщило, что сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы после сильного шторма. На борту находится 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта.
Сухогруз Blue Shark, выброшенный на мель около Анапы
У Анапы после шторма выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза
Вчера, 06:53
"Как только позволит погода", - ответили в ведомстве на вопрос о начале аварийно-спасательной операции.
В Росморречфлоте добавили, что о пострадавших на борту капитан не сообщал.
По данным Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для Египта. Получив штормовое предупреждение, оно перешло на якорную стоянку.
Примерно в 23.00 мск в воскресенье сильнейший ветер и волна сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега.
Город Хэйхэ (Китай) на противоположной стороне Амура - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Благовещенске судно с пассажирами село на мель на реке Амур
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ПроисшествияЕгипетБелизАнапаФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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