https://ria.ru/20231127/roseksimbank-1912169017.html

АКРА подтвердило рейтинг Росэксимбанка на уровне AА(RU) и изменило прогноз

АКРА подтвердило рейтинг Росэксимбанка на уровне AА(RU) и изменило прогноз - РИА Новости, 27.11.2023

АКРА подтвердило рейтинг Росэксимбанка на уровне AА(RU) и изменило прогноз

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне AА(RU) и изменило прогноз со стабильного на... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:22

2023-11-27T16:22

2023-11-27T16:23

экономика

росэксимбанк

акра

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне AА(RU) и изменило прогноз со стабильного на позитивный, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля и адекватной оценкой фондирования и ликвидности", - говорится в сообщении."Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга банка оказывает возможность получения им в случае необходимости экстраординарной поддержки со стороны акционеров ", - цитирует РЭЦ сообщение АКРА.Изменение прогноза по кредитному рейтингу на "позитивный" связано с изменениями в оценках качества кредитного портфеля, что в свою очередь обусловлено в том числе ростом доли кредитов, предоставленных с использованием качественного обеспечения: страховки, которая была предоставлена банку организацией с кредитным рейтингом AAA(RU)."Изменение прогноза со стабильного на позитивный стало возможным благодаря четкому исполнению стратегии Банка по наращиванию высококачественного портфеля внешнеторговых кредитов, и повышения эффективности деятельности, отметила врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова.Большинство кредитов банк предоставляет в рамках экспортного кредитования. В период с 2022 по 2023 год зафиксирован существенный рост кредитного портфеля банка, риски по данным сделкам в основном минимизируются за счет страхового покрытия со стороны АО "ЭКСАР".В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций банка на 47 миллиардов рублей, выпуск классических облигаций на 5 миллиардов рублей и выпуск биржевых бондов на 150 миллионов долларов.

https://ria.ru/20231124/roseksimbank-1911710075.html

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экономика, росэксимбанк, акра, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), российский экспортный центр (рэц)