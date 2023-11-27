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АКРА подтвердило рейтинг Росэксимбанка на уровне AА(RU) и изменило прогноз - РИА Новости, 27.11.2023
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16:22 27.11.2023 (обновлено: 16:23 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/roseksimbank-1912169017.html
АКРА подтвердило рейтинг Росэксимбанка на уровне AА(RU) и изменило прогноз
АКРА подтвердило рейтинг Росэксимбанка на уровне AА(RU) и изменило прогноз - РИА Новости, 27.11.2023
АКРА подтвердило рейтинг Росэксимбанка на уровне AА(RU) и изменило прогноз
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне AА(RU) и изменило прогноз со стабильного на... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:22
2023-11-27T16:23
экономика
росэксимбанк
акра
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне AА(RU) и изменило прогноз со стабильного на позитивный, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля и адекватной оценкой фондирования и ликвидности", - говорится в сообщении."Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга банка оказывает возможность получения им в случае необходимости экстраординарной поддержки со стороны акционеров ", - цитирует РЭЦ сообщение АКРА.Изменение прогноза по кредитному рейтингу на "позитивный" связано с изменениями в оценках качества кредитного портфеля, что в свою очередь обусловлено в том числе ростом доли кредитов, предоставленных с использованием качественного обеспечения: страховки, которая была предоставлена банку организацией с кредитным рейтингом AAA(RU)."Изменение прогноза со стабильного на позитивный стало возможным благодаря четкому исполнению стратегии Банка по наращиванию высококачественного портфеля внешнеторговых кредитов, и повышения эффективности деятельности, отметила врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова.Большинство кредитов банк предоставляет в рамках экспортного кредитования. В период с 2022 по 2023 год зафиксирован существенный рост кредитного портфеля банка, риски по данным сделкам в основном минимизируются за счет страхового покрытия со стороны АО "ЭКСАР".В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций банка на 47 миллиардов рублей, выпуск классических облигаций на 5 миллиардов рублей и выпуск биржевых бондов на 150 миллионов долларов.
https://ria.ru/20231124/roseksimbank-1911710075.html
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экономика, росэксимбанк, акра, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Росэксимбанк, АКРА, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Российский экспортный центр (РЭЦ)

АКРА подтвердило рейтинг Росэксимбанка на уровне AА(RU) и изменило прогноз

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России"
Стенд с символикой Росэксимбанка на выставке международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне AА(RU) и изменило прогноз со стабильного на позитивный, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля и адекватной оценкой фондирования и ликвидности", - говорится в сообщении.
"Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга банка оказывает возможность получения им в случае необходимости экстраординарной поддержки со стороны акционеров ", - цитирует РЭЦ сообщение АКРА.
Изменение прогноза по кредитному рейтингу на "позитивный" связано с изменениями в оценках качества кредитного портфеля, что в свою очередь обусловлено в том числе ростом доли кредитов, предоставленных с использованием качественного обеспечения: страховки, которая была предоставлена банку организацией с кредитным рейтингом AAA(RU).
Стенд с символикой Росэксимбанка на выставке международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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"Изменение прогноза со стабильного на позитивный стало возможным благодаря четкому исполнению стратегии Банка по наращиванию высококачественного портфеля внешнеторговых кредитов, и повышения эффективности деятельности, отметила врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова.
Большинство кредитов банк предоставляет в рамках экспортного кредитования. В период с 2022 по 2023 год зафиксирован существенный рост кредитного портфеля банка, риски по данным сделкам в основном минимизируются за счет страхового покрытия со стороны АО "ЭКСАР".
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций банка на 47 миллиардов рублей, выпуск классических облигаций на 5 миллиардов рублей и выпуск биржевых бондов на 150 миллионов долларов.
 
ЭкономикаРосэксимбанкАКРАНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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