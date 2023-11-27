Путин отметил мужество добровольцев российского Красного Креста
Путин отметил мужество и самоотверженность добровольцев РКК
Российский Красный Крест. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Добровольцы Российского Красного Креста (РКК) мужественно и самоотверженно помогают вынужденным переселенцам из зоны боевых действий, заявил президент России Владимир Путин в приветственной речи участникам форума Российского Красного Креста, которую зачитали на его открытии.
Второй Национальный форум Российского Красного Креста проходит 26-30 ноября в Москве.
«
"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, ваша деятельность в высшей степени важна и востребована. С удовлетворением отмечу мужество и самоотверженность добровольцев РКК, которые они проявляют, оказывая всестороннюю помощь вынужденным переселенцам из зоны боевых действий. Ваш поистине неоценимый вклад в поддержку ветеранов и семей участников специальной военной операции", - сказал Путин.
Он отметил, что Российский Красный Крест со дня основания объединял в своих рядах чутких, неравнодушных, бескорыстных людей, которые по зову сердца откликались на чужую боль, приходили на помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании.
"Отрадно, что вы достойно продолжаете замечательные традиции милосердия и подвижничества, активно участвуете в реализации масштабных социальных медицинских благотворительных программ, реализуете донорское движение", - добавил Путин в речи.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил в приветственном слове, которое тоже зачитали на открытии форума, что историческое начало РКК берёт с 1867 года и является неотъемлемой частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Сегодня организация осуществляет деятельность во всех регионах РФ.