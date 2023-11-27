https://ria.ru/20231127/rkk-1912050491.html

Путин отметил мужество добровольцев российского Красного Креста

Путин отметил мужество добровольцев российского Красного Креста - РИА Новости, 27.11.2023

Путин отметил мужество добровольцев российского Красного Креста

Добровольцы Российского Красного Креста (РКК) мужественно и самоотверженно помогают вынужденным переселенцам из зоны боевых действий, заявил президент России... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:00

2023-11-27T11:00

2023-11-27T11:02

российский красный крест

владимир путин

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Добровольцы Российского Красного Креста (РКК) мужественно и самоотверженно помогают вынужденным переселенцам из зоны боевых действий, заявил президент России Владимир Путин в приветственной речи участникам форума Российского Красного Креста, которую зачитали на его открытии.Второй Национальный форум Российского Красного Креста проходит 26-30 ноября в Москве."Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, ваша деятельность в высшей степени важна и востребована. С удовлетворением отмечу мужество и самоотверженность добровольцев РКК, которые они проявляют, оказывая всестороннюю помощь вынужденным переселенцам из зоны боевых действий. Ваш поистине неоценимый вклад в поддержку ветеранов и семей участников специальной военной операции", - сказал Путин.Он отметил, что Российский Красный Крест со дня основания объединял в своих рядах чутких, неравнодушных, бескорыстных людей, которые по зову сердца откликались на чужую боль, приходили на помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании."Отрадно, что вы достойно продолжаете замечательные традиции милосердия и подвижничества, активно участвуете в реализации масштабных социальных медицинских благотворительных программ, реализуете донорское движение", - добавил Путин в речи.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил в приветственном слове, которое тоже зачитали на открытии форума, что историческое начало РКК берёт с 1867 года и является неотъемлемой частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Сегодня организация осуществляет деятельность во всех регионах РФ.

https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880232173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский красный крест, владимир путин, общество, россия, михаил мурашко