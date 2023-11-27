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Путин отметил мужество добровольцев российского Красного Креста - РИА Новости, 27.11.2023
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11:00 27.11.2023 (обновлено: 11:02 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/rkk-1912050491.html
Путин отметил мужество добровольцев российского Красного Креста
Путин отметил мужество добровольцев российского Красного Креста - РИА Новости, 27.11.2023
Путин отметил мужество добровольцев российского Красного Креста
Добровольцы Российского Красного Креста (РКК) мужественно и самоотверженно помогают вынужденным переселенцам из зоны боевых действий, заявил президент России... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:00
2023-11-27T11:02
российский красный крест
владимир путин
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Добровольцы Российского Красного Креста (РКК) мужественно и самоотверженно помогают вынужденным переселенцам из зоны боевых действий, заявил президент России Владимир Путин в приветственной речи участникам форума Российского Красного Креста, которую зачитали на его открытии.Второй Национальный форум Российского Красного Креста проходит 26-30 ноября в Москве."Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, ваша деятельность в высшей степени важна и востребована. С удовлетворением отмечу мужество и самоотверженность добровольцев РКК, которые они проявляют, оказывая всестороннюю помощь вынужденным переселенцам из зоны боевых действий. Ваш поистине неоценимый вклад в поддержку ветеранов и семей участников специальной военной операции", - сказал Путин.Он отметил, что Российский Красный Крест со дня основания объединял в своих рядах чутких, неравнодушных, бескорыстных людей, которые по зову сердца откликались на чужую боль, приходили на помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании."Отрадно, что вы достойно продолжаете замечательные традиции милосердия и подвижничества, активно участвуете в реализации масштабных социальных медицинских благотворительных программ, реализуете донорское движение", - добавил Путин в речи.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил в приветственном слове, которое тоже зачитали на открытии форума, что историческое начало РКК берёт с 1867 года и является неотъемлемой частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Сегодня организация осуществляет деятельность во всех регионах РФ.
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российский красный крест, владимир путин, общество, россия, михаил мурашко
Российский Красный Крест, Владимир Путин, Общество, Россия, Михаил Мурашко
Путин отметил мужество добровольцев российского Красного Креста

Путин отметил мужество и самоотверженность добровольцев РКК

© РИА Новости / Андрей Теличев | Перейти в медиабанкРоссийский Красный Крест
Российский Красный Крест - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Российский Красный Крест. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Добровольцы Российского Красного Креста (РКК) мужественно и самоотверженно помогают вынужденным переселенцам из зоны боевых действий, заявил президент России Владимир Путин в приветственной речи участникам форума Российского Красного Креста, которую зачитали на его открытии.
Второй Национальный форум Российского Красного Креста проходит 26-30 ноября в Москве.
«
"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, ваша деятельность в высшей степени важна и востребована. С удовлетворением отмечу мужество и самоотверженность добровольцев РКК, которые они проявляют, оказывая всестороннюю помощь вынужденным переселенцам из зоны боевых действий. Ваш поистине неоценимый вклад в поддержку ветеранов и семей участников специальной военной операции", - сказал Путин.
Он отметил, что Российский Красный Крест со дня основания объединял в своих рядах чутких, неравнодушных, бескорыстных людей, которые по зову сердца откликались на чужую боль, приходили на помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании.
"Отрадно, что вы достойно продолжаете замечательные традиции милосердия и подвижничества, активно участвуете в реализации масштабных социальных медицинских благотворительных программ, реализуете донорское движение", - добавил Путин в речи.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил в приветственном слове, которое тоже зачитали на открытии форума, что историческое начало РКК берёт с 1867 года и является неотъемлемой частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Сегодня организация осуществляет деятельность во всех регионах РФ.
Телефон - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
РКК начал оказывать психологическую поддержку круглосуточно
24 июня, 18:59
 
Российский Красный КрестВладимир ПутинОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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