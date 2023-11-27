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Основные вызовы и актуальные проблемы энергетики России обсудят на РЭН-2024 - РИА Новости, 27.11.2023
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12:10 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/ren-2024-1912067460.html
Основные вызовы и актуальные проблемы энергетики России обсудят на РЭН-2024
Основные вызовы и актуальные проблемы энергетики России обсудят на РЭН-2024 - РИА Новости, 27.11.2023
Основные вызовы и актуальные проблемы энергетики России обсудят на РЭН-2024
VII Международный форум "Российская энергетическая неделя", одно из ключевых международных мероприятий для обсуждения актуальных тенденций развития современного РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:10
2023-11-27T12:10
москва
александр новак
антон кобяков
энергетика
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. VII Международный форум "Российская энергетическая неделя", одно из ключевых международных мероприятий для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса, состоится с 26 по 28 сентября 2024 года в Москве, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Форум вновь станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной и угольной отраслей. Кроме того, среди тем в программе РЭН традиционно: нефтехимия, электроэнергетика и атомная энергетика, энергетика на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), цифровые технологии, искусственный интеллект, а также энергосбережение и повышение энергоэффективности. Центральным событием деловой программы Форума станет пленарное заседание, говорится в сообщении. "Деловая осень в Москве по традиции ознаменуется проведением главного конгрессно-выставочного мероприятия в отрасли – Российской энергетической недели. Планируемая повестка РЭН-2024 будет широко востребована среди профессионального сообщества, она традиционно привлекает внимание наших партнеров из зарубежных стран, руководителей компаний и ведущих экспертов отрасли. Проведение Форума – еще одна возможность укрепить авторитет нашей страны как мировой энергетической державы", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. Помимо деловой программы, запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний, работающих на территории России и за рубежом. На площадке РЭН-2024 состоятся мероприятия Молодежного дня, а также церемонии вручения международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества, и награждения победителей международного медийного конкурса "Энергия пера", призванного поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики. "В настоящий момент состояние мирового рынка энергоносителей, динамика и уровень цен на нем являются важнейшими факторами формирования тенденций развития международной экономики. Сегодня практически не осталось ни одной страны, не вовлеченной в мировую торговлю энергоресурсами. В этой связи представляется закономерным и логичным, что обсуждения наиболее вероятных перспектив развития рынков энергоресурсов, которые традиционно проходят на площадке Российской энергетической недели, вызывают объяснимый интерес самого широкого круга представителей международного бизнеса и официальных лиц. Это тем более актуально, что в обозримой перспективе тесная зависимость между приростом ВВП и увеличением энергопотребления по-прежнему остается в силе. Уверен, что будущий год не станет исключением, и мы вновь объединим в Москве крупнейших представителей энергетического сообщества для обсуждения и принятия взвешенных решений", – цитирует пресс-служба советника президента России Антона Кобякова. В 2024 году Российская энергетическая неделя состоится в седьмой раз. В этом году в рамках деловой программы форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе – 2023 приняли участие свыше пяти тысяч делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более двух тысяч участников, напомнили в пресс-службе.
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москва, александр новак, антон кобяков, энергетика
Москва, Александр Новак, Антон Кобяков, Энергетика

Основные вызовы и актуальные проблемы энергетики России обсудят на РЭН-2024

© Фото : Фонд Росконгресс/Анатолий СтребелевЛоготип российской энергетической недели
Логотип российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Фонд Росконгресс/Анатолий Стребелев
Логотип российской энергетической недели
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. VII Международный форум "Российская энергетическая неделя", одно из ключевых международных мероприятий для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса, состоится с 26 по 28 сентября 2024 года в Москве, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Форум вновь станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной и угольной отраслей. Кроме того, среди тем в программе РЭН традиционно: нефтехимия, электроэнергетика и атомная энергетика, энергетика на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), цифровые технологии, искусственный интеллект, а также энергосбережение и повышение энергоэффективности. Центральным событием деловой программы Форума станет пленарное заседание, говорится в сообщении.
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"Деловая осень в Москве по традиции ознаменуется проведением главного конгрессно-выставочного мероприятия в отрасли – Российской энергетической недели. Планируемая повестка РЭН-2024 будет широко востребована среди профессионального сообщества, она традиционно привлекает внимание наших партнеров из зарубежных стран, руководителей компаний и ведущих экспертов отрасли. Проведение Форума – еще одна возможность укрепить авторитет нашей страны как мировой энергетической державы", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака.
Помимо деловой программы, запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний, работающих на территории России и за рубежом. На площадке РЭН-2024 состоятся мероприятия Молодежного дня, а также церемонии вручения международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества, и награждения победителей международного медийного конкурса "Энергия пера", призванного поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики.
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"В настоящий момент состояние мирового рынка энергоносителей, динамика и уровень цен на нем являются важнейшими факторами формирования тенденций развития международной экономики. Сегодня практически не осталось ни одной страны, не вовлеченной в мировую торговлю энергоресурсами. В этой связи представляется закономерным и логичным, что обсуждения наиболее вероятных перспектив развития рынков энергоресурсов, которые традиционно проходят на площадке Российской энергетической недели, вызывают объяснимый интерес самого широкого круга представителей международного бизнеса и официальных лиц. Это тем более актуально, что в обозримой перспективе тесная зависимость между приростом ВВП и увеличением энергопотребления по-прежнему остается в силе. Уверен, что будущий год не станет исключением, и мы вновь объединим в Москве крупнейших представителей энергетического сообщества для обсуждения и принятия взвешенных решений", – цитирует пресс-служба советника президента России Антона Кобякова.
В 2024 году Российская энергетическая неделя состоится в седьмой раз. В этом году в рамках деловой программы форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе – 2023 приняли участие свыше пяти тысяч делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более двух тысяч участников, напомнили в пресс-службе.
 
МоскваАлександр НовакАнтон КобяковЭнергетика
 
 
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