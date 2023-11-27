Рейтинг@Mail.ru
На Урале пролежавшего несколько часов в сугробе ребенка подключили к ИВЛ - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 27.11.2023 (обновлено: 10:18 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/rebenok-1912038607.html
На Урале пролежавшего несколько часов в сугробе ребенка подключили к ИВЛ
На Урале пролежавшего несколько часов в сугробе ребенка подключили к ИВЛ - РИА Новости, 27.11.2023
На Урале пролежавшего несколько часов в сугробе ребенка подключили к ИВЛ
Двухлетняя девочка, госпитализированная с переохлаждением в городе Серов Свердловской области после того, как провела несколько часов в сугробе без верхней... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:17
2023-11-27T10:18
происшествия
серов
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка, госпитализированная с переохлаждением в городе Серов Свердловской области после того, как провела несколько часов в сугробе без верхней одежды, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава. Ранее областная прокуратура сообщала, что утром в четверг родители двухлетней девочки ушли на работу и оставили ее на попечение старшей сестры. Днем вернувшийся домой на обед отец обнаружил ребенка в сугробе недалеко от дома без признаков дыхания и сердцебиения. Предварительно, девочка вышла на улицу без верхней одежды, пока ее старшая сестра спала. "Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Ребенок перегоспитализирован силами Территориального центра медицины катастроф в одну из больниц Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231027/podrostok-1905544670.html
серов
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83f40f8f64fd3c1ba44cfdf30038ae32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, серов, свердловская область
Происшествия, Серов, Свердловская область
На Урале пролежавшего несколько часов в сугробе ребенка подключили к ИВЛ

На Урале пролежавшую несколько часов в сугробе девочку подключили к ИВЛ

© iStock.com / sudok1Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка, госпитализированная с переохлаждением в городе Серов Свердловской области после того, как провела несколько часов в сугробе без верхней одежды, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее областная прокуратура сообщала, что утром в четверг родители двухлетней девочки ушли на работу и оставили ее на попечение старшей сестры. Днем вернувшийся домой на обед отец обнаружил ребенка в сугробе недалеко от дома без признаков дыхания и сердцебиения. Предварительно, девочка вышла на улицу без верхней одежды, пока ее старшая сестра спала.
«
"Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Ребенок перегоспитализирован силами Территориального центра медицины катастроф в одну из больниц Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Екатеринбурге упавшего в люк с горячей водой подростка подключили к ИВЛ
27 октября, 07:58
 
ПроисшествияСеровСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала