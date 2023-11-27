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На Урале пролежавшего несколько часов в сугробе ребенка подключили к ИВЛ
На Урале пролежавшего несколько часов в сугробе ребенка подключили к ИВЛ - РИА Новости, 27.11.2023
На Урале пролежавшего несколько часов в сугробе ребенка подключили к ИВЛ
Двухлетняя девочка, госпитализированная с переохлаждением в городе Серов Свердловской области после того, как провела несколько часов в сугробе без верхней... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:17
2023-11-27T10:17
2023-11-27T10:18
происшествия
серов
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка, госпитализированная с переохлаждением в городе Серов Свердловской области после того, как провела несколько часов в сугробе без верхней одежды, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава. Ранее областная прокуратура сообщала, что утром в четверг родители двухлетней девочки ушли на работу и оставили ее на попечение старшей сестры. Днем вернувшийся домой на обед отец обнаружил ребенка в сугробе недалеко от дома без признаков дыхания и сердцебиения. Предварительно, девочка вышла на улицу без верхней одежды, пока ее старшая сестра спала. "Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Ребенок перегоспитализирован силами Территориального центра медицины катастроф в одну из больниц Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
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серов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, серов, свердловская область
Происшествия, Серов, Свердловская область
На Урале пролежавшего несколько часов в сугробе ребенка подключили к ИВЛ
На Урале пролежавшую несколько часов в сугробе девочку подключили к ИВЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка, госпитализированная с переохлаждением в городе Серов Свердловской области после того, как провела несколько часов в сугробе без верхней одежды, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее областная прокуратура сообщала, что утром в четверг родители двухлетней девочки ушли на работу и оставили ее на попечение старшей сестры. Днем вернувшийся домой на обед отец обнаружил ребенка в сугробе недалеко от дома без признаков дыхания и сердцебиения. Предварительно, девочка вышла на улицу без верхней одежды, пока ее старшая сестра спала.
«
"Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Ребенок перегоспитализирован силами Территориального центра медицины катастроф в одну из больниц Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
В Екатеринбурге упавшего в люк с горячей водой подростка подключили к ИВЛ